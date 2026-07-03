Rộ tin Nagelsmann đã từ chức ở ĐT Đức, Jurgen Klopp sáng cửa trở lại

Rộ tin Julian Nagelsmann đã xin từ chức

HLV trưởng đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann, đã xin từ chức sau thất bại gây sốc của đội nhà trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup, theo nhiều nguồn tin truyền thông đưa tin hôm thứ Sáu.

Nagelsmann, người còn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đến hết EURO 2028, đã chấp nhận đề nghị từ DFB về việc rời cương vị HLV trưởng, theo thông tin từ Bild và Sky Germany.

Sự ra đi của ông mở ra cơ hội cho cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp, người được cho là ứng viên hàng đầu mà DFB muốn bổ nhiệm.

Klopp rời Liverpool vào năm 2024 sau giai đoạn thành công rực rỡ, khi giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League và Premier League. Hiện ông đang giữ chức Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhưng được cho là có điều khoản cho phép ông tiếp quản đội tuyển Đức.

DFB ra tối hậu thư sau cú sốc trước Paraguay

Trước đó, theo Sky Germany, tương lai của Julian Nagelsmann sớm được quyết định sau khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) yêu cầu ông giải trình về màn trình diễn thất vọng của đội tuyển tại World Cup 2026.

HLV Nagelsmann đang bị buộc phải từ chức

Đức bị Paraguay loại ở vòng 1/16 sau loạt sút luân lưu với tỷ số 3-4, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút. Julio Enciso mở tỷ số cho Paraguay trước khi Kai Havertz gỡ hòa trong hiệp hai, nhưng "Die Mannschaft" lại gục ngã trên chấm 11 m.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức để thua một loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn.

Theo nhiều nguồn tin tại Đức, DFB đã yêu cầu Nagelsmann chủ động từ chức, nếu không sẽ tiến hành sa thải. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp đang nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế chiến lược gia 38 tuổi.

Báo chí chỉ trích dữ dội

Sau thất bại, truyền thông Đức đồng loạt lên án màn trình diễn của đội tuyển. Nhật báo Bild gọi đây là "đêm đáng xấu hổ", trong khi DFB cũng hủy cuộc họp báo dự kiến của Nagelsmann vào ngày hôm sau.

Dù chịu sức ép rất lớn, HLV Nagelsmann khi đó vẫn khẳng định ông không có ý định từ chức: "Tôi không phải là người bỏ chạy. Đây không phải lần đầu tiên tôi rơi vào hoàn cảnh như thế này và rõ ràng có nhiều điều cần phải thay đổi.

Nếu DFB muốn tôi tiếp tục, tôi sẽ tiếp tục. Tôi hiểu bóng đá vận hành như thế nào và biết sẽ có rất nhiều người muốn tôi ra đi. Nhưng tôi rất muốn ở lại nếu Liên đoàn vẫn đặt niềm tin".

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Hamann công kích Nagelsmann thiếu tận tâm

Cựu tiền vệ Liverpool và đội tuyển Đức Dietmar Hamann cũng chỉ trích gay gắt Nagelsmann, cho rằng nhà cầm quân trẻ không dành đủ thời gian theo dõi cầu thủ cũng như nghiên cứu đối thủ.

Hamann phát biểu trên RTE: "Đây là một người hiếm khi xem các trận đấu. Ông ấy chưa từng sang Milan để xem Yann Bisseck thi đấu".

Theo Hamann, Nagelsmann cũng chưa từng đến sân của Brentford trong suốt hai năm rưỡi để theo dõi Kevin Schade, chỉ xem rất ít trận Bundesliga mỗi tháng và bỏ qua nhiều giải đấu quan trọng như Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) hay FIFA Club World Cup để nghiên cứu các đối thủ cũng như điều kiện thi đấu.

Ông nhấn mạnh rằng nhiều HLV hàng đầu như Roberto Martinez, Thomas Tuchel hay Didier Deschamps đều trực tiếp có mặt để theo dõi các giải đấu và chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi Nagelsmann lại không làm điều tương tự.

“Martinez có mặt ở đây, Tuchel cũng vậy. Deschamps đã ngoài 60 tuổi, giành mọi danh hiệu nhưng vẫn ở Mỹ suốt ba tuần. Còn người của chúng ta thì không. Đó là lý do tôi không hề cảm thấy thông cảm cho ông ấy”, Hamann nhận xét.