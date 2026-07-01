Yamal khẳng định không đội nào hay hơn Tây Ban Nha, chẳng ngán Mbappe và ĐT Pháp

Yamal không sợ đối thủ nào ở World Cup

Yamal đã gửi thông điệp đầy thách thức tới các đối thủ của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 khi khẳng định đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps không hề vượt trội so với "La Roja". Ngôi sao sinh năm 2007 chia sẻ với chương trình Tiempo de Juego của COPE:

"Không có đội tuyển nào là không thể đánh bại. Pháp không mạnh hơn chúng tôi, bởi họ chưa từng thắng chúng tôi kể từ sau EURO. Không có đội nào là ứng viên số một cả. Không ai vượt trội hơn chúng tôi. Mỗi khi bước vào giải đấu nào, tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ vô địch. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Tôi tin tôi sẽ giành chức vô địch World Cup".

Yamal chưa bao giờ đánh mất sự tự tin ở World Cup 2026

Tuyển Pháp đang là đội gây ấn tượng mạnh nhất ở World Cup 2026. Họ có thành tích toàn thắng khi tiến tới vòng 1/8. "Les Bleus" ghi đến 13 bàn thắng, trong đó Mbappe mang tới khác biệt lớn nhất với 6 bàn thắng để cùng Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Không khóc nếu có vô địch World Cup

Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào nếu giành chiến thắng trong trận chung kết World Cup, cầu thủ trẻ hiện thuộc biên chế Barcelona khẳng định: "Tôi hiếm khi xúc động đến mức khóc. Tôi chỉ khóc khi dính chấn thương hoặc khi thấy mẹ mình khóc. Nếu vô địch World Cup, tôi cũng sẽ không khóc đâu. Điều đó là không thể".

Tây Ban Nha đã phải nhận không ít chỉ trích về màn trình diễn tại vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, Yamal tin rằng giải đấu thực sự chỉ bắt đầu từ vòng knock-out:

"Rất nhiều người nói chúng tôi có thể chơi hay hơn, nhưng điều quan trọng là phải giữ được sự bình tĩnh, giành chiến thắng trước rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên. Chúng tôi hoàn toàn có thể chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện. Nhưng điều tôi muốn nhất là chiến thắng. Bạn phải bước ra sân, chơi tốt và giành chiến thắng. Chúng tôi cần giữ vững niềm tin. Những gì diễn ra ở vòng bảng giờ không còn nhiều ý nghĩa".