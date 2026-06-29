Mỹ nhân khổ nhất World Cup: Bị CĐV Đức thóa mạ là "gái ngành" vì cổ vũ Tây Ban Nha

Bên cạnh sức nóng của các trận cầu kịch tính tại World Cup 2026, câu chuyện hậu trường về Laura Alba Schmitt bạn gái của ngôi sao tuyển Tây Ban Nha Dani Olmo đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế. Cô hiện là nàng WAGs phải hứng chịu áp lực và cay đắng nhất giải đấu chỉ vì lòng trung thành dành cho người yêu.

Laura Alba Schmitt hứng chịu nhiều lời chỉ trích vì mặc áo của tuyển Tây Ban Nha

Bi kịch của nàng WAGs bị chính quê hương quay lưng

Laura Alba Schmitt là một người mẫu, người dẫn chương trình podcast và nhà sáng tạo nội dung vô cùng nổi tiếng tại Đức với gần 400.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Trớ trêu thay, cô lại là bạn gái của Dani Olmo, tiền vệ ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona và là trụ cột của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào đầu năm 2024. Kể từ khi Laura quyết định khoác lên mình chiếc áo đấu màu đỏ của xứ sở Bò tót để cổ vũ cho bạn trai thay vì ủng hộ đội tuyển Đức, cuộc sống của cô đã biến thành một chuỗi ngày kinh hoàng. Do mang quốc tịch Đức, hành động này của cô bị những người đồng hương quá khích coi là một sự phản bội không thể tha thứ.

Làn sóng thóa mạ và những tin nhắn khủng bố tinh thần

Tại kỳ World Cup năm nay, khi Laura chuẩn bị có mặt tại Atlanta để tiếp sức cho Dani Olmo trong trận đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út, các tài khoản mạng xã hội của cô lại một lần nữa ngập tràn những lời lăng mạ. Làn sóng thù ghét này thực chất đã âm ỉ và bùng nổ từ kỳ Euro 2024, giải đấu được tổ chức ngay trên quê hương Đức của cô.

Thực tế cô nàng chỉ cổ vũ cho bạn trai Olmo

Chia sẻ trong chương trình podcast cá nhân, Laura nghẹn ngào kể lại khoảng thời gian bị chấn thương tâm lý nặng nề: "Đó là một giai đoạn vô cùng kinh khủng vì tôi bị ghét bỏ đến tột cùng. Tôi liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa. Họ chửi rủa, bắt tôi phải giao nộp lại hộ chiếu Đức và mắng nhiếc tôi là một "gái ngành" phản quốc ngu ngốc".

Bị cấm cửa ăn mừng và phải khóc suốt đêm vì sợ hãi

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi tuyển Tây Ban Nha chính thức đánh bại đội chủ nhà Đức ở vòng tứ kết Euro 2024 sau một tình huống để bóng chạm tay đầy tranh cãi. Laura trở thành tâm điểm hứng trọn mọi sự giận dữ của các cổ động viên Đức quá khích chỉ vì cô là người Đức có mối quan hệ thân cận nhất với đội tuyển Tây Ban Nha.

Sự an toàn của cô bị đe dọa nghiêm trọng đến mức các nhân viên an ninh và ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha đã phải đưa ra lời khuyên yêu cầu cô không được ra ngoài ăn mừng cùng gia đình của các cầu thủ khác vào đêm hôm đó. Họ lo ngại đám đông giận dữ sẽ tấn công và ném đồ vật nguy hiểm vào người cô. Laura thừa nhận cô đã trải qua một đêm kinh hoàng, phải trốn trong phòng và khóc suốt đêm.

Mặc dù chịu nhiều áp lực nhưng người đẹp vẫn sẽ làm những gì mà cô cho là đúng

Sức mạnh tình yêu bất chấp búa rìu dư luận

Mặc dù phải trải qua những áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần, Laura vẫn khẳng định cô sẽ không thay đổi quyết định của mình và tiếp tục mặc chiếc áo đấu có in tên Dani Olmo tại World Cup 2026. Cô thẳng thắn tuyên bố bản thân đến sân vận động vì bạn trai chứ không quan tâm đến các vấn đề khác: "Nếu tôi không mặc áo đấu của Tây Ban Nha, tôi sẽ không mặc chiếc áo nào cả. Nếu không có anh ấy, tôi thậm chí còn chẳng buồn xem World Cup".

Trái ngược hoàn toàn với sự giận dữ từ người hâm mộ Đức, cộng đồng cổ động viên Tây Ban Nha lại đang ra sức bảo vệ và hết lời ca ngợi nhan sắc nóng bỏng của cô. Nhiều người hâm mộ xứ sở Bò tót đã để lại những bình luận khen ngợi vẻ ngoài quyến rũ của cô và coi cô là "bùa hộ mệnh" giúp Dani Olmo cùng các đồng đội thi đấu thăng hoa trên sân cỏ.