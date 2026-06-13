Bảng xếp hạng bảng H World Cup 2026: Hấp dẫn Tây Ban Nha đấu Cabo Verde, Saudi Arabia, Uruguay

Bảng xếp hạng bóng đá bảng H World Cup 2026 mới nhất

Bảng H Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng H World Cup 2026 chuẩn bị khai màn với những cuộc đối đầu đầy duyên nợ và toan tính chiến thuật sâu sắc. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha đương nhiên được đánh giá cao nhất nhờ lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao, nhưng họ cần duy trì sự tập trung tối đa để áp đặt vị thế.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất của họ là Uruguay, thế lực bóng đá Nam Mỹ sở hữu tinh thần chiến đấu rực lửa và lối chơi vô cùng thực dụng. Trong khi đó, Saudi Arabia mang đến giải đấu sự bí ẩn cùng cái duyên tạo nên địa chấn trước các ông lớn. Khép lại bảng đấu là Cabo Verde, ẩn số thú vị từ châu Phi với lối đá giàu thể lực, sẵn sàng sắm vai kẻ ngáng đường vĩ đại.

Sự tương phản về phong cách thi đấu hứa hẹn tạo nên một cuộc đua giành vé nghẹt thở và hoàn toàn không thể đoán trước.