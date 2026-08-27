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Báo Hàn: HLV Kim Sang Sik vượt thầy Park, tuyển Việt Nam lập kỳ tích

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Báo Hàn Quốc ấn tượng tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, cũng như nể ‘phép thuật’ HLV Kim Sang Sik vượt cả thầy Park!

Hankook Ilbo, một trong những tờ đưa tin sớm nhất về chiến tích của sắc đỏ: “HLV Kim Sang Sik đã làm nên lịch sử khi dẫn dắt tuyển Việt Nam vô địch 2 kỳ ASEAN Cup liên tiếp. Đây là thành tích mà ngay cả ông Park Hang Seo cũng không làm được lúc còn nắm đội.

HLV Kim Sang Sik rất 'mát tay', giúp tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup. Ảnh: S.N

HLV Kim Sang Sik rất 'mát tay', giúp tuyển Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup. Ảnh: S.N

Sau khi thắng 2-0 ở chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam để hòa 2-2 Thái Lan ở Mỹ Đình và giơ cao cúp vàng với tỷ số chung cuộc là 4-2”.

Tờ này nói thêm về trận đấu: “Việt Nam để thủng lưới trước ở phút 12, sau đó thoát hiểm ở tình huống bị thổi phạt đền, khi Kakana thực hiện không thành công ở đầu hiệp 2.

Sau đó cú sút của Hoàng Hên trúng cột dọc của Thái Lan nhưng khiến thủ môn đối phương phản lưới. Đến phút 85, lưới của Patrik Lê Giang lại rung lên, nhưng trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, do cầu thủ đội khách lại phản lưới nhà”.

Khoảnh khắc ông ăn mừng cùng học trò sau khi trọng tài thổi còi tan trận chung kết lượt về Việt Nam 2-2 Thái Lan. Ảnh: S.N

Khoảnh khắc ông ăn mừng cùng học trò sau khi trọng tài thổi còi tan trận chung kết lượt về Việt Nam 2-2 Thái Lan. Ảnh: S.N

Và nhắc thêm về dấu ấn của vị thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam: “HLV Kim Sang Sik mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam. Bắt đầu là danh hiệu ASEAN Cup 2024 giành được vào đầu 2025, sau đó ông cùng đội lứa U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, trước khi cùng đội U22 giành HCV SEA Games 33.

Và hôm nay, ông cùng các học trò giành danh hiệu thứ 4, cũng là bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, sau 2 năm được bổ nhiệm vào ghế lái trưởng.

Nếu nói HLV Park Hang Seo đã nâng tầm cho bóng đá Việt Nam thì ông Kim Sang Sik chính là người tiếp nối, phát huy tiếp điều đó”.

Trong khi đó, tờ Sports Hankook viết: “Tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đã lập thành tích lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, sau chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 trước Thái Lan.

Đây là lần thứ 4 đội bóng áo đỏ được giơ cao danh hiệu, sau các năm 2008, 2018 (dưới thời HLV Park Hang Seo) và 2024.

Việt Nam khẳng định vị trí số 1 bóng đá Đông Nam Á. Ảnh; VFF

Việt Nam khẳng định vị trí số 1 bóng đá Đông Nam Á. Ảnh; VFF

Không chỉ vậy, HLV Kim Sang Sik và học trò còn kéo dài chuỗi trận bất bại đáng nể lên con số 26 (22 thắng và 4 hòa)”.

Tờ Star News nhấn mạnh: “Việt Nam đã củng cố vị thế đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á bằng cách bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Chiến tích ấn tượng này của bóng đá Việt Nam không thể không nhắc đến ‘phép thuật’ của HLV Kim Sang Sik, người mở ra chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thầy Kim trở thành vị thuyền trưởng đầu tiên cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp, vượt cả người tiền nhiệm Park Hang Seo”.

CĐV Thái Lan “khủng bố” 2 cầu thủ đá phản lưới nhà trước ĐT Việt Nam
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Theo Lâm Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 07:02 AM (GMT+7)
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