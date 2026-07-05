Đàn em Ronaldo thổi lửa đại chiến Tây Ban Nha: "Tôi thích đối đầu với Yamal"

Mendes đáp lời Yamal

Nuno Mendes chia sẻ: "Tôi đã xem đoạn video đó. Cậu ấy cũng là một cầu thủ có chất lượng rất cao. Chúng tôi sẽ đối đầu trực tiếp với nhau và đó sẽ là một màn so tài rất thú vị. Tôi cũng thích đối đầu với cậu ấy. Yamal là một cầu thủ trẻ, sở hữu nhiều phẩm chất và có thể tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Đó luôn là một cuộc đấu hấp dẫn".

Màn đối đầu tay đôi giữa Yamal và Mendes sẽ là tâm điểm khi Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha

Khi được tờ A BOLA (Bồ Đào Nha) hỏi nếu đặt mình vào vị trí của tiền đạo Tây Ban Nha trước cuộc đối đầu này, hậu vệ người Bồ Đào Nha đáp: "Thật khó để nói thay đối thủ, nên tôi chỉ có thể nói từ góc độ của mình. Đây sẽ là một màn so tài rất khó khăn trước một đội bóng mạnh, biết cách chơi bóng và kiểm soát bóng. Điều quan trọng nhất vẫn sẽ là lối chơi tập thể. Nếu chúng tôi có thể ngăn không cho bóng đến chân Yamal, đó sẽ là một khởi đầu tốt".

Yamal mới đây đã gọi Mendes là "đối thủ khó chơi nhất" mà anh từng chạm trán trong sự nghiệp. Đến ngày 7/7 tới, ngôi sao trẻ của Barcelona sẽ có cơ hội tái đấu hậu vệ trái thuộc biên chế PSG khi Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Điểm nóng định đoạt đại chiến

Cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid, Michel Salgado, cho rằng màn so tài giữa Yamal và Mendes sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả trận đấu.

Trên AS (Tây Ban Nha), Salgado nhận định: "Cuộc đối đầu giữa Yamal và Mendes sẽ là một trong những màn đấu tay đôi đáng chú ý nhất của World Cup. Tôi nghĩ đó sẽ là một trong những yếu tố mang tính quyết định của trận đấu. Nếu Yamal vượt qua được Mendes, Tây Ban Nha sẽ nắm lợi thế rất lớn. Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, Bồ Đào Nha sẽ là đội chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, tôi đặt niềm tin vào Yamal, bởi cậu ấy có cả một 'chiếc hộp ma thuật' chứa đầy những kỹ năng. Và khi Yamal phô diễn tất cả những phẩm chất đó, cậu ấy gần như không thể bị ngăn cản. Vì thế, Mendes chắc chắn sẽ phải chơi với phong độ cao nhất. Đó sẽ là màn đối đầu giàu tốc độ và thể lực giữa hai cầu thủ xuất sắc, kiểu cuộc chiến có thể phá vỡ mọi toan tính chiến thuật của các HLV và biến trận đấu thành màn so tài cá nhân".

Nuno Mendes được đánh giá là hậu vệ trái số 1 thế giới hiện tại

Ở lần gặp nhau gần nhất trong trận chung kết Nations League mùa hè năm ngoái, Mendes được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và khẳng định anh đã "khóa chặt" Yamal.

"Đó cũng chỉ là một cuộc đối đầu như nhiều trận khác tôi từng trải qua trong mùa giải. Tôi đã đối đầu với rất nhiều cầu thủ lớn, những người sở hữu kỹ thuật rất tốt và có thể tạo ra khác biệt. Nhưng hôm nay tôi đã vô hiệu hóa Yamal và không để cậu ấy phát huy những gì làm tốt nhất", Mendes phát biểu sau trận đấu đó.

Chắc chắn Yamal vẫn còn nhớ rất rõ màn so tài giữa hai người vào năm ngoái và sẽ quyết tâm đòi lại món nợ khi Tây Ban Nha tái ngộ Bồ Đào Nha.