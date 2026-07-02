Người hùng của ĐT Bỉ suýt tẩn đồng đội trên sân, mang về phạt đền phút cuối

ĐT Bỉ vừa giành vé vào vòng trong theo cách nghẹt thở nhất có thể. Cho tới tận phút 85, họ vẫn đang bị dẫn trước với tỉ số 0-2. Thế nhưng, bằng cách thần kỳ nào đó, đại diện tới từ châu Âu có liền 2 bàn gỡ trong những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ và có được bàn ấn định ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp phụ thứ 2.

Trossard (số 10) kiến tạo cho Tielemans (số 8) ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 89

Người hùng của ĐT Bỉ trong trận đấu này chắc chắn phải là Youri Tielemans. Tiền vệ đang chơi cho Aston Villa thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh sau khi đeo tấm băng thủ quân do Kevin De Bruyne trao lại lúc rời sân. Cầu thủ này là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 và cũng là người đem về quả phạt đền và hoàn thành cú sút 11m ở cuối trận.

Bàn thắng đầu tiên của Tielemans là một pha băng vào đánh đầu rất dũng cảm. Thủ môn của Senegal băng ra nhưng lại đoán sai điểm rơi của trái bóng. Trong thế bị hậu vệ đối phương kèm nhưng Tielemans vẫn có thể len lên để tung ra cú đánh đầu về phía khung thành trống. Cũng cần phải nói thêm rằng cú tạt của Trossard là rất đẹp.

Đôi bạn suýt tẩn nhau trên sân

Nên nhớ rằng, hai cầu thủ này đã suýt… tẩn nhau trên đường đi ra uống nước trong khoảng thời gian tiếp nước của hiệp hai. Tielemans có vẻ như không hài lòng với tình huống xử lý trước đó của Trossard. Tiền vệ đang chơi cho Arsenal cũng chẳng vừa và vặc lại ngay đồng đội của mình.

Tielemans và Trossard suýt nữa tẩn nhau ngay trên sân trong hiệp hai

Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Lukaku, chưa biết câu chuyện của cặp đôi này sẽ đi đến đâu bởi cả Tielemans và Trossard đều cho thấy bản thân sẵn sàng cho màn đấm bốc ngay trên sân. May cho ĐT Bỉ là điều đó không xảy ra.

Thực tế, Tielemans và Trossard là hai cầu thủ chơi nỗ lực nhất của Bỉ trong trận đấu này. Bản đồ nhiệt cho thấy họ di chuyển không biết mệt mỏi từ đầu đến cuối. Trossard là cầu thủ chịu khó rê bóng nhất trong khi Tielemans là cầu thủ tranh chấp tay đôi nhiều nhất đội.

Tiền vệ đang chơi cho Aston Villa cũng cực kỳ tinh quái trong tình huống kiếm về phạt đền ở hiệp phụ thứ hai. Tielemans ở vị trí bất lợi hơn so với Bara bên phía Senegal nhưng cầu thủ này đã khôn khéo tranh đường vượt lên ở khoảnh khắc quyết định.

Tielemans còn tạo ra tư thế che bóng, điều kiện tiên quyết để trọng tài cho rằng số 8 của Bỉ có ý định khống chế bóng trong tình huống này. Từ đó, ĐT Bỉ mới được hưởng phạt đền và cũng chính cầu thủ này đã tung ra cú sút lạnh lùng để mang về bàn thắng thứ ba cho Bỉ.Đây là trận đấu không tốt của đại diện tới từ châu Âu nhưng màn tỏa sáng cá nhân của Tielemans đã giúp “Quỷ đỏ” thoát hiểm trong gang tấc.