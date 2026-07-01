Haaland có thể chạm mốc 260 bàn cho ĐT Na Uy khi bằng tuổi Ronaldo?

Erling Haaland một lần nữa trở thành người hùng của tuyển Na Uy khi ghi bàn quyết định giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Dallas, Haaland xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, đội chiếc mũ Viking và cùng các đồng đội, người hâm mộ thực hiện màn ăn mừng "Viking Row" quen thuộc dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Martin Odegaard.

Haaland lại gây tiếng vang ở World Cup

Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà không phải pha lập công đẹp mắt nhất (đệm bóng cận thành, thậm chí suýt hỏng ăn vì... giật mình), nhưng là một trong những bàn thắng quan trọng nhất của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Chiến thắng này giúp Na Uy trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026, đồng thời cân bằng thành tích tốt nhất của họ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần tham dự năm 1998.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng

Sau trận gặp Bờ Biển Ngà, Haaland đã có 60 bàn thắng sau 53 trận khoác áo đội tuyển Na Uy, đạt hiệu suất trung bình 72 phút/bàn. Tại World Cup 2026, tiền đạo thuộc biên chế Man City đã ghi 5 bàn sau 3 trận đấu. Chỉ có Lionel Messi và Kylian Mbappe sở hữu thành tích ghi bàn tốt hơn tại giải đấu.

Trước World Cup 2026, phần lớn số bàn thắng của Haaland được ghi ở các trận vòng loại hoặc trước những đối thủ "tí hon" như Moldova, Romania, Kazakhstan, Gibraltar. Nguyên nhân vì Na Uy chưa từng góp mặt ở giải đấu lớn trong suốt quãng thời gian anh trưởng thành.

Chuỗi ghi bàn liên tiếp của Haaland trong các trận đấu chính thức của Na Uy kéo dài từ tháng 10/2023 đến nay với tổng cộng 25 bàn thắng.

Đáng chú ý, Na Uy đã gần 3 năm chưa thắng trận nào mà Haaland không ghi bàn. Lần gần nhất điều đó xảy ra là chiến thắng 2-0 trước Quần đảo Faroe vào tháng 11/2023, thời điểm Haaland chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2.

Haaland dẫn dắt Na Uy tới những dấu mốc lịch sử

Luôn biết cách tạo khác biệt

Haaland hiện đã ghi bàn trong 13 trận chính thức liên tiếp của Na Uy, với tổng cộng 25 pha lập công. Chuỗi phong độ này bao gồm cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Italy ở vòng loại, giúp Na Uy giành vé dự giải đấu lớn đầu tiên kể từ Euro 2000.

Tại World Cup 2026, Haaland lập cú đúp trước Iraq và Senegal, trước khi xé lưới Bờ Biển Ngà. Ở trận gặp Bờ Biển Ngà, Haaland không phải cầu thủ nổi bật nhất khi Antonio Nusa và Amad Diallo đều ghi siêu phẩm. Xuyên sốt 90 phút, anh chỉ thực hiện 10 đường chuyền, chạm bóng 27 lần và gần một nửa số đó diễn ra bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, điểm mạnh của chân sút 25 tuổi nằm ở khả năng chọn vị trí, di chuyển và xuất hiện đúng thời điểm. Trong tổng số 60 bàn thắng của Haaland cho Na Uy, chỉ có 6 bàn đến từ chấm phạt đền.

Huấn luyện viên Stale Solbakken cũng dành lời khen đặc biệt cho học trò: "Ghi 5 bàn thắng tại World Cup chỉ sau 3 trận đấu cho một quốc gia nhỏ như Na Uy là điều vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ không đánh đổi Haaland lấy bất kỳ cầu thủ nào. Cậu ấy là chân sút xuất sắc nhất bóng đá thế giới hiện tại".

Haaland trên đường chinh phục những kỷ lục ghi bàn vĩ đại

Haaland có thể chạm mốc... 260 bàn khi bằng tuổi Ronaldo hiện tại

Hiệu suất ghi bàn của Haaland đang vượt trội so với nhiều chân sút hàng đầu thế giới. Hiện tại, Cristiano Ronaldo ghi 145 bàn sau 231 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha, tương đương trung bình 1 bàn sau 1,59 trận. Trong khi đó, Haaland có 60 bàn sau 53 trận, tức trung bình 1 bàn sau mỗi 0,88 trận.

Nếu duy trì hiệu suất hiện nay và Na Uy thi đấu khoảng 10 trận quốc tế mỗi năm, anh có thể chạm tới cột mốc ghi bàn hiện tại của Ronaldo khi mới khoảng 32 tuổi.

Giả sử Na Uy liên tục giành quyền tham dự các giải đấu lớn đến năm 2040, Haaland góp mặt trong toàn bộ các trận đấu và vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại, anh hoàn toàn có thể đạt khoảng 260 bàn thắng quốc tế khi bước sang tuổi 41.

Tuy nhiên, đây chỉ là những phép tính mang tính giả định, bởi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chấn thương, tuổi tác, phong độ cũng như khả năng giành vé dự các giải đấu lớn của Na Uy trong tương lai.

Ở vòng 1/8, Na Uy sẽ đối đầu Brazil. Đội bóng Bắc Âu chưa từng thua trong 4 lần gặp đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới. Với phong độ ghi bàn ổn định của Haaland, họ càng có thêm niềm tin gây bất ngờ và tiếp tục hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026.