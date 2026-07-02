ĐT Argentina bị khám xét ngay tại sân bay, Messi phản ứng bất ngờ

ĐT Argentina thay đổi lịch trình vì Cape Verde

Theo TyC Sport, ĐT Argentina đã quyết định ở lại thêm một ngày tại Kansas, nơi đóng quân của “Những vũ công Tango” tại World Cup 2026, thay vì di chuyển sớm tới Florida như dự kiến ban đầu. Nguồn tin cho biết HLV Scaloni muốn các học trò có thêm sự chuẩn bị trước cuộc đối đầu với Cape Verde.

Argentina lùi lịch di chuyển để có thêm một buổi tập kín trước khi đấu Cape Verde

Mặc dù 4/5 ĐT tới từ châu Phi đã bị loại vòng 1/16 nhưng rõ ràng Bờ Biển Ngà, Congo hay mới nhất là Senegal đều để lại ấn tượng mạnh, dù phải gặp những đối thủ được coi là “sừng sỏ” tại giải đấu lần này.

Cape Verde từng gây bất ngờ trước ĐT Tây Ban Nha ở vòng bảng nên HLV Scaloni muốn ĐT Argentina hoàn thành các bài tập chiến thuật ngay từ “nhà” tại Kansas City. Theo TyC, HLV Scaloni đã yêu cầu cánh báo giới rút lui để bảo toàn bí mật cho ĐT Argentina.

Messi cũng bị khám xét ngay tại sân bay

Một điểm đáng chú ý là toàn đội Argentina đã bị Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông Vận tải của Mỹ (TSA) khám xét ngay tại sân bay khi đặt chân tới Florida. Đây là một trong những vấn đề khiến dư luận xôn xao kể từ đầu World Cup 2026 tới nay.

Messi cùng đồng đội bị TSA kiểm tra ngay tại sân bay

Lực an ninh đặc biệt này được thành lập sau thảm họa 11/9 là tâm điểm của chỉ trích khi giữ cả ĐT Senegal ở sân bay để lục soát trong hàng giờ đồng hồ. Tiền đạo Aymen Hussein của ĐT Iraq bị giam 7 tiếng tại sân bay Chicago rồi mới được nhập cảnh. Trọng tài Omar Artan thậm chí còn bị giam giữ 11 tiếng rồi bị từ chối nhập cảnh do bị nghi liên quan đến khủng bố.

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng TSA đang “lộng quyền” trong vấn đề này. Các cầu thủ Argentina đã ở Mỹ được gần 1 tháng và chỉ di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Tuy nhiên, TSA vẫn lục lọi đồ đạc và khám xét “Những vũ công Tango” ngay sau khi họ bước xuống máy bay.

Tuy nhiên, đó là ý kiến của người bên ngoài. Còn bản thân các cầu thủ Argentina lại cho thấy bức tranh khác. Siêu sao Lionel Messi thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái và cười cực tươi khi được các nhân viên của TSA kiểm tra người và hành lý.

Nên nhớ rằng siêu sao người Argentina đã thi đấu tại Mỹ vài năm qua và là người cực kỳ nổi tiếng. Ngay cả Messi cũng phải trải qua khâu này, có lẽ những cầu thủ khác cũng chẳng có gì phải phàn nàn.