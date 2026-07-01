Đua Vua phá lưới World Cup cực nóng: Mbappe bắt kịp Messi, Haaland bám sát
Kylian Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển để nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 6 bàn. Nhờ vậy, thủ quân ĐT Pháp san bằng thành tích của Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.
Mbappe cân bằng thành tích của Messi
Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi vòng đấu loại trực tiếp bước vào giai đoạn quyết định. Những ngôi sao hàng đầu thế giới tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu chân sút xuất sắc nhất giải.
Mbappe vừa lập cú đúp vào lưới Thụy Điển
Sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển, Kylian Mbappe đã nâng thành tích cá nhân lên 6 bàn, qua đó cân bằng số pha lập công của Lionel Messi. Đứng ngay sau bộ đôi này là Erling Haaland của Na Uy với 5 bàn thắng.
Dembele và Vinicius bám đuổi
Ở vị trí tiếp theo, Ousmane Dembele và Vinicius Junior cùng sở hữu 4 bàn thắng. Cả hai tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của tuyển Pháp và Brazil trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.
Vinicius cũng chơi cực kỳ ấn tượng
Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ ghi được 3 bàn thắng cũng rất đông đảo, gồm Harry Kane, Matheus Cunha, Kai Havertz, Cody Gakpo, Jonathan David, Ismaila Sarr, Ismael Saibari, Brian Brobbey, Deniz Undav, Johan Manzambi, Elijah Just và Yoane Wissa.
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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026
Lionel Messi (Argentina) – 6 bàn
Kylian Mbappe (Pháp) – 6 bàn
Erling Haaland (Na Uy) – 5 bàn
Ousmane Dembélé (Pháp) – 4 bàn
Vinicius Júnior (Brazil) – 4 bàn
Elijah Just (New Zealand) – 3 bàn
Cody Gakpo (Hà Lan) – 3 bàn
Johan Manzambi (Thụy Sĩ) – 3 bàn
Harry Kane (Anh) – 3 bàn
Matheus Cunha (Brazil) – 3 bàn
Deniz Undav (Đức) – 3 bàn
Kai Havertz (Đức) – 3 bàn
Ismaïla Sarr (Senegal) – 3 bàn
Yoane Wissa (CHDC Congo) – 3 bàn
Ismael Saibari (Maroc) – 3 bàn
Brian Brobbey (Hà Lan) – 3 bàn
Jonathan David (Canada) – 3 bàn
Hà Lan và Morocco chạm trán trên sân Monterrey ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu này chứng kiến bàn thắng vô cùng đặc biệt của Cody Gakpo.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/07/2026 11:50 AM (GMT+7)