Đua Vua phá lưới World Cup cực nóng: Mbappe bắt kịp Messi, Haaland bám sát

Mbappe cân bằng thành tích của Messi

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi vòng đấu loại trực tiếp bước vào giai đoạn quyết định. Những ngôi sao hàng đầu thế giới tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu chân sút xuất sắc nhất giải.

Mbappe vừa lập cú đúp vào lưới Thụy Điển

Sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển, Kylian Mbappe đã nâng thành tích cá nhân lên 6 bàn, qua đó cân bằng số pha lập công của Lionel Messi. Đứng ngay sau bộ đôi này là Erling Haaland của Na Uy với 5 bàn thắng.

Dembele và Vinicius bám đuổi

Ở vị trí tiếp theo, Ousmane Dembele và Vinicius Junior cùng sở hữu 4 bàn thắng. Cả hai tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của tuyển Pháp và Brazil trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Vinicius cũng chơi cực kỳ ấn tượng

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ ghi được 3 bàn thắng cũng rất đông đảo, gồm Harry Kane, Matheus Cunha, Kai Havertz, Cody Gakpo, Jonathan David, Ismaila Sarr, Ismael Saibari, Brian Brobbey, Deniz Undav, Johan Manzambi, Elijah Just và Yoane Wissa.