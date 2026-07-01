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World Cup 2026

Đua Vua phá lưới World Cup cực nóng: Mbappe bắt kịp Messi, Haaland bám sát

Sự kiện: World Cup 2026 Lionel Messi Kylian Mbappe

Kylian Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển để nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên 6 bàn. Nhờ vậy, thủ quân ĐT Pháp san bằng thành tích của Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

   

Mbappe cân bằng thành tích của Messi

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang diễn ra vô cùng hấp dẫn khi vòng đấu loại trực tiếp bước vào giai đoạn quyết định. Những ngôi sao hàng đầu thế giới tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu chân sút xuất sắc nhất giải.

Mbappe vừa lập cú đúp vào lưới Thụy Điển

Mbappe vừa lập cú đúp vào lưới Thụy Điển

Sau khi ghi hai bàn trong chiến thắng 3-0 của tuyển Pháp trước Thụy Điển, Kylian Mbappe đã nâng thành tích cá nhân lên 6 bàn, qua đó cân bằng số pha lập công của Lionel Messi. Đứng ngay sau bộ đôi này là Erling Haaland của Na Uy với 5 bàn thắng.

Dembele và Vinicius bám đuổi

Ở vị trí tiếp theo, Ousmane Dembele và Vinicius Junior cùng sở hữu 4 bàn thắng. Cả hai tiếp tục đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của tuyển Pháp và Brazil trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Vinicius cũng chơi cực kỳ ấn tượng

Vinicius cũng chơi cực kỳ ấn tượng

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ ghi được 3 bàn thắng cũng rất đông đảo, gồm Harry Kane, Matheus Cunha, Kai Havertz, Cody Gakpo, Jonathan David, Ismaila Sarr, Ismael Saibari, Brian Brobbey, Deniz Undav, Johan Manzambi, Elijah Just và Yoane Wissa.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

Lionel Messi (Argentina) – 6 bàn

Kylian Mbappe (Pháp) – 6 bàn

Erling Haaland (Na Uy) – 5 bàn

Ousmane Dembélé (Pháp) – 4 bàn

Vinicius Júnior (Brazil) – 4 bàn

Elijah Just (New Zealand) – 3 bàn

Cody Gakpo (Hà Lan) – 3 bàn

Johan Manzambi (Thụy Sĩ) – 3 bàn

Harry Kane (Anh) – 3 bàn

Matheus Cunha (Brazil) – 3 bàn

Deniz Undav (Đức) – 3 bàn

Kai Havertz (Đức) – 3 bàn

Ismaïla Sarr (Senegal) – 3 bàn

Yoane Wissa (CHDC Congo) – 3 bàn

Ismael Saibari (Maroc) – 3 bàn

Brian Brobbey (Hà Lan) – 3 bàn

Jonathan David (Canada) – 3 bàn

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Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 11:50 AM (GMT+7)
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