Ibrahimovic phản bác thông điệp của Ronaldo, nói điều bất ngờ về CR7

Ibrahimovic bất ngờ với phát biểu của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đã hét lớn vào ống kính máy quay: "Tôi đã trở lại", sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở trận đấu thuộc bảng K World Cup 2026. Anh đáp trả lại những chỉ trích sau khi bản thân từng thi đấu không tốt ở trận hòa 1-1 trước CHDC Congo.

Ngồi trong trường quay của Fox Sports, cựu danh thủ Ibrahimovic cho biết chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan không làm anh ngạc nhiên, xét đến sự chênh lệch về chất lượng giữa hai đội.

Ibrahimovic tỏ ra bất ngờ với những phát biểu của Ronaldo

Tuy nhiên, Ibrahimovic đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước những bình luận của Ronaldo sau khi ghi cú đúp: "Đây là trận đấu để Ronaldo ghi bàn. Đây là trận đấu để Bồ Đào Nha ghi thật nhiều bàn thắng. Còn về thông điệp của Ronaldo, tôi nghĩ anh ấy chưa bao giờ đánh mất chính mình. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại nói như vậy".

Ronaldo thể hiện sự tự tin cao độ

Sau trận đấu, Ronaldo đã trả lời các câu hỏi về khả năng đối đầu Lionel Messi, gọi viễn cảnh đó là tuyệt vời. Đồng thời, CR7 nhấn mạnh rằng trọng tâm trước mắt của anh vẫn là giúp Bồ Đào Nha tiến sâu tại World Cup 2026:

"Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà, thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra. Điều quan trọng nhất là hôm nay, cả đội giành chiến thắng để đi tiếp. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những gì sắp tới. Mục tiêu chính là vượt qua vòng bảng và chúng tôi đã làm được".

Cầu thủ 41 tuổi nhấn mạnh rằng việc vượt qua vòng bảng là mục tiêu chính và nhận định Bồ Đào Nha đã đạt được điều đó với màn trình diễn thuyết phục.

Ronaldo cũng thừa nhận quá trình chuẩn bị cho trận đấu này có đầy rẫy thách thức: "Đó là tuần rất khó khăn và vất vả, dư luận chỉ trích gay gắt tất cả các cầu thủ, đặc biệt là tôi và huấn luyện viên Roberto Martinez. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi đã thi đấu được 23 năm rồi. Mỗi khi mọi chuyện suôn sẻ, người ta lại nói "Ronaldo đang làm rất tốt". Nhưng khi mọi chuyện không tốt, người ta lại bảo "Ronaldo nên giải nghệ, anh ấy quá già rồi". Mọi chuyện sẽ luôn như vậy. Nhưng hôm nay chúng tôi đã phản ứng tốt".