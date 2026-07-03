Các cặp đấu từ vòng 1/8 World Cup 2026 ra sao, Bồ Đào Nha gặp hàng khủng nào?

FIFA World Cup 2026 đang chứng kiến giai đoạn knock-out khốc liệt nhất lịch sử. Thể thức mở rộng với vòng 32 đội không làm giảm nhiệt mà ngược lại, đẩy các ông lớn vào một nhánh đấu "tử thần", mở ra những cuộc đại chiến hấp dẫn.

Sơ đồ chi tiết nhánh đấu World Cup 2026 tính đến 3/7/2026

Bản đồ knock-out: Sự phân cực rõ rệt

Nhánh đấu năm nay chia thành hai nửa chiến tuyến tương phản sâu sắc:

Bản lĩnh và ngựa ô: Paraguay tạo địa chấn khi kéo cựu vương Đức vào loạt đấu súng và thắng nghẹt thở 4-3 (hòa 1-1 ở hiệp chính). Đối thủ tiếp theo của họ là tuyển Pháp hùng mạnh. Cạnh đó, Canada và hiện tượng Morocco sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích.

Nơi tập trung các ông lớn: Nơi tập trung của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Brazil, Bỉ, Na Uy và chủ nhà Mexico. Tại đây, mỗi trận đấu từ vòng 1/8 đều mang tầm vóc của một trận chung kết sớm.

Kinh điển bán đảo Iberia: Bồ Đào Nha đại chiến Tây Ban Nha

Cuộc đụng độ thượng đỉnh tại vòng 16 đội giữa hai người hàng xóm đầy duyên nợ đang là tâm điểm toàn cầu.

Bồ Đào Nha đấu Tây Ban Nha, trận đấu quá hấp dẫn tại vòng 1/8

Bồ Đào Nha tiến vào vòng này sau chiến thắng lỳ lợm 2-1 trước Croatia. Trong khi đó, Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp Áo 3-0 bằng lối đá tiqui-taka tân tiến, trực diện và tốc độ. Trận đại chiến sắp tới không chỉ là cuộc đấu trí giành vé vào tứ kết, mà còn là lời khẳng định ai mới là vị vua đích thực cai trị bán đảo Iberia.

Cuộc đụng độ thượng đỉnh diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tại Dallas không chỉ là màn đấu trí giành vé vào tứ kết, mà còn phân định ai mới là vị vua đích thực cai trị bán đảo Iberia.

Viễn cảnh rực lửa: Anh có thể chạm trán Brazil tại tứ kết

Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi trận "chung kết sớm" tại tứ kết giữa Anh và Brazil. Khác với kịch bản giả định trước đó, cả hai đội đã chính thức vượt qua vòng 32 đội và cần giải mã thêm một đối thủ ở vòng 1/8:

Tuyển Anh gặp Brazil ở tứ kết cũng là viễn cảnh tuyệt vời

Tuyển Anh: Giải mã thành công Congo DR với chiến thắng 2-1, Tam Sư sẽ đụng độ chủ nhà Mexico (đội vừa thắng Ecuador 2-0) tại vòng 16 đội vào ngày 5 tháng 7.

Tuyển Brazil: Hạ gục Nhật Bản 2-1 để tiến vào vòng 1/8 gặp Na Uy (đội thắng Bờ Biển Ngà 2-1).

Nếu Anh vượt qua Mexico và Brazil đánh bại Na Uy, hai thế lực này sẽ tạo nên trận tứ kết hấp dẫn vào ngày 11 tháng 7 tại Miami. Sự thực dụng, tốc độ của bóng đá Anh đối đầu với nét ngẫu hứng, kỹ thuật thượng thừa của các vũ công Samba chắc chắn sẽ làm bùng nổ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đường đến vinh quang tại World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ. Hãy cùng chờ xem đại diện nào sẽ sống sót qua nhánh đấu tử thần này để bước lên đỉnh thế giới.