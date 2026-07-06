Ảnh Neymar gục ngã gây bão toàn cầu

Thất bại 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 tạo nên cú sốc lớn của giải đấu. Hình ảnh Neymar bật khóc, suy sụp ngay trên sân cỏ phủ sóng mạng xã hội.

Theo Google Trends, mức độ quan tâm ngôi sao 34 tuổi tại Việt Nam tăng 550% trong 24 giờ qua, kéo theo hàng loạt từ khóa liên quan đồng loạt tăng đột biến.

Biểu đồ tìm kiếm ghi nhận lượng quan tâm tăng mạnh ngay sau khi trận đấu kết thúc, đạt đỉnh vào khoảng 5h sáng 6/7 (giờ Việt Nam), thời điểm loạt khoảnh khắc Neymar bật khóc, thông tin anh chia tay đội tuyển Brazil lan truyền mạnh. Lượng tìm kiếm vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều giờ.

Danh sách 10 cụm từ tìm kiếm tăng đột biến xoay quanh Neymar và trận đấu giữa Brazil với Na Uy, gồm "Neymar khóc", "Endrick", "tại sao Neymar không đá World Cup", "hình ảnh Neymar", "bàn thắng của Neymar", "đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy", "Casemiro" và "Neymar Jr Brazil". Các từ khóa trên Google Trends gắn nhãn "Đột biến", lượng tìm kiếm tăng vọt so với thông thường.

Khoảnh khắc Neymar bật khóc gây bão toàn cầu.

Ở nhóm chủ đề tìm kiếm hàng đầu, bốn từ khóa nổi bật là "Brazil", "ảnh Neymar khóc", "Brazil vs Na Uy" và "hình ảnh Neymar khóc", phản ánh khán giả dành sự quan tâm lớn đến khoảnh khắc ngôi sao số một của tuyển Brazil bật khóc sau khi bị loại khỏi World Cup.

Không chỉ tại Việt Nam, hình ảnh Neymar ôm mặt khóc lan truyền trên mạng xã hội quốc tế. Hàng loạt video ghi lại cảnh tiền đạo người Brazil quỳ xuống sân, không kìm được nước mắt trước khi được đồng đội và ban huấn luyện động viên thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Theo The West, đây là dấu chấm hết cho hành trình chinh phục World Cup kéo dài hơn một thập kỷ của Neymar. Tiền đạo 34 tuổi trở lại đội tuyển sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối, hy vọng có thêm cơ hội cạnh tranh cúp vàng.

Trong trận đấu với Na Uy, Brazil gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt của đối thủ. Erling Haaland lập cú đúp giúp đại diện châu Âu dẫn trước 2-0. Brazil tạo không ít cơ hội nhưng Bruno Guimarães đá hỏng phạt đền ngay trong hiệp một, nhiều pha dứt điểm khác không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland.

Đến những phút cuối trận, Neymar thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đó cũng là pha lập công cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Brazil.

Trả lời phỏng vấn kênh Globo sau trận, Neymar xác nhận anh chia tay đội tuyển quốc gia. "Tôi đã cố gắng (lặp lại hai lần). Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Tôi bắt đầu từ đây và kết thúc cũng tại đây", Neymar nói trong tiếc nuối.

Theo truyền thông quốc tế, phát biểu đồng nghĩa Neymar khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 130 trận, ghi 80 bàn thắng trong suốt 16 năm khoác áo đội tuyển Brazil.

Điều đặc biệt là trận đấu cuối cùng của Neymar diễn ra ngay trên sân MetLife - nơi anh có màn ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2010 trong một trận giao hữu với Na Uy. Sau 16 năm, tiền đạo sinh năm 1992 khép lại hành trình cùng Seleção tại chính địa điểm trên và đối đầu cùng một đối thủ là Na Uy.

Thất bại trước Na Uy khiến Brazil lần đầu dừng bước trước vòng tứ kết World Cup kể từ năm 1990, chấm dứt chuỗi tám kỳ World Cup liên tiếp góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất. Đây đồng thời là thất bại thứ bảy liên tiếp của đội bóng từng năm lần vô địch thế giới trước các đại diện châu Âu tại World Cup kể từ sau chiến thắng trước Đức ở trận chung kết năm 2002.