Châu Phi lại "làm khổ" châu Âu: Mane kiến tạo đỉnh cao, Courtois "bó tay"

ĐT Bỉ phải đối đầu với ĐT Senegal ở vòng 1/16 World Cup 2026. Cả hai đội đều chơi không quá tốt ở vòng bảng nhưng đôi bên đều có thực lực. Bên phía đại diện tới từ châu Âu, Kevin De Bruyne vẫn là đầu tàu dù đã qua thời đỉnh cao. Trong khi đó, Sadio Mane vẫn là chủ công chính của đại diện tới từ châu Phi. Đây sẽ là cuộc đối đầu rất thú vị của hai cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Diarra mở tỉ số trận đấu giữa Bỉ và Senegal

Phút 25, Sadio Mane tung ra cú tạt bóng chuẩn tới từng mi li mét cho Sarr trong vòng cấm. Cầu thủ này tung ra cú lắc đầu về phía góc xa khung thành. Thủ môn Courtois đã phải bay người hết cỡ để cứu thua nhưng không thành công. Bóng đập cột dọc nảy ra và Diarra băng vào đá bồi quá nhanh giúp Senegal có bàn mở tỉ số.

Có thể thấy được các đội bóng châu Phi đang có sự tiến bộ vượt bậc tại World Cup 2026. Không ít ông lớn của châu Âu liên tục gặp khó khăn trước đại diện tới từ "lục địa đen". Chỉ cách đây ít giờ, Congo cũng khiến ĐT Anh cực kỳ vất vả mới có thể giành chiến thắng. Họ cũng là đội ghi bàn trước.