Trực tiếp bóng đá Mexico - Ecuador: Chủ nhà thị uy sức mạnh (World Cup)

World Cup | 8h, 1/7 | Mexico City Mexico 0 - 0 Ecuador (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mexico vs Ecuador Ecuador Điểm Rangel Sanchez Montes Reyes Garcia Mora Alvarez Romo Alvarado Quinones Jimenez Điểm Galindez Hincapie Pacho Ordonez Franco Angulo Vite Caicedo Yeboah Valencia Plata Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mexico Mexico Ecuador Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Rangel, Sanchez, Montes, Reyes, Garcia, Mora, Alvarez, Romo, Alvarado, Quinones, Jimenez Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah, Valencia, Plata

Mexico thăng hoa, sẵn sàng bứt phá

Mexico bước vào vòng knock-out với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng của HLV Javier Aguirre gây ấn tượng nhờ lối chơi cân bằng khi ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.

Được thi đấu trên sân nhà Banorte cũng là điểm tựa lớn cho El Tri. Trong 16 lần gần nhất tiếp đón Ecuador, Mexico thắng 8, hòa 5 và chỉ thua 3, tạo thêm sự tự tin trước màn so tài quyết định.

Ecuador lép vế, khó tạo bất ngờ

Trái ngược với Mexico, Ecuador không cho thấy phong độ thuyết phục. Họ chỉ thắng 2 trong 8 trận chính thức gần nhất, còn tại vòng bảng World Cup 2026 chỉ giành vé đi tiếp sau những màn trình diễn khá nhạt nhòa.

Hàng công thiếu đột biến và khả năng triển khai bóng bế tắc khiến đại diện Nam Mỹ bị đánh giá thấp hơn. Nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Mexico đủ khả năng vượt qua Ecuador để ghi tên vào vòng 1/8.