Trực tiếp bóng đá Mexico - Ecuador: Chủ nhà thị uy sức mạnh (World Cup)
(8h, 1/7, vòng 1/16) Mexico đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trước cuộc chạm trán Ecuador ở vòng 1/16 World Cup 2026. Với lợi thế sân nhà cùng hàng thủ chắc chắn, El Tri được đánh giá sáng cửa giành vé đi tiếp.
World Cup | 8h, 1/7 | Mexico City
Điểm
Rangel
Sanchez
Montes
Reyes
Garcia
Mora
Alvarez
Romo
Alvarado
Quinones
Jimenez
Điểm
Galindez
Hincapie
Pacho
Ordonez
Franco
Angulo
Vite
Caicedo
Yeboah
Valencia
Plata
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Mexico thăng hoa, sẵn sàng bứt phá
Mexico bước vào vòng knock-out với chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng của HLV Javier Aguirre gây ấn tượng nhờ lối chơi cân bằng khi ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới lần nào.
Được thi đấu trên sân nhà Banorte cũng là điểm tựa lớn cho El Tri. Trong 16 lần gần nhất tiếp đón Ecuador, Mexico thắng 8, hòa 5 và chỉ thua 3, tạo thêm sự tự tin trước màn so tài quyết định.
Ecuador lép vế, khó tạo bất ngờ
Trái ngược với Mexico, Ecuador không cho thấy phong độ thuyết phục. Họ chỉ thắng 2 trong 8 trận chính thức gần nhất, còn tại vòng bảng World Cup 2026 chỉ giành vé đi tiếp sau những màn trình diễn khá nhạt nhòa.
Hàng công thiếu đột biến và khả năng triển khai bóng bế tắc khiến đại diện Nam Mỹ bị đánh giá thấp hơn. Nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt lợi thế sân nhà, Mexico đủ khả năng vượt qua Ecuador để ghi tên vào vòng 1/8.
Sau ba trận vòng bảng, ĐT Pháp gần như sở hữu mọi thống kê mà các HLV đều mong muốn. Ba trận toàn thắng, 10 bàn thắng, chỉ 2 lần để thủng lưới, kiểm...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 22:52 PM (GMT+7)