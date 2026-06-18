Messi và Ronaldo: Hai sự khởi đầu trái ngược ở World Cup 2026

Khi cùng là trung tâm chú ý

Messi và Ronaldo bước vào World Cup 2026 trong hoàn cảnh khá giống nhau về mặt biểu tượng: cả hai đều đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp, đều chơi kỳ World Cup có thể là cuối cùng, và mọi trận đấu của họ đều được nhìn bằng lăng kính lịch sử.

Nhưng trên sân, hai trận ra quân đem đến hai bức tranh rất khác.

Messi đá 80 phút trước Algeria, ghi 3 bàn, có 6 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng khung thành. Đó là khác biệt lớn nhất: Messi không chỉ có cơ hội, anh còn nâng cấp cơ hội bằng kỹ năng xử lý cuối cùng để có bàn thắng.

Ronaldo đá trọn 90 phút trước CHDC Congo, có 3 cú sút, xG 0,46 nhưng không lần nào sút trúng đích. Với một tiền đạo cắm, đây là thống kê bất lợi. Bồ Đào Nha tạo được những pha bóng đủ để Ronaldo kết thúc, nhưng anh không chuyển hóa được thành bàn thắng.

Messi vẫn là người xoay chuyển trận đấu

Điểm đáng chú ý ở Messi không chỉ nằm ở 3 bàn thắng. Nếu chỉ nhìn số bàn, bài toán khá đơn giản. Nhưng bộ thông số cho thấy anh vẫn tham gia vào nhiều vai trò trong trận đấu.

Messi đang quá thăng hoa khi không còn áp lực trên vai. Ảnh: AP

Messi có 57 lần chạm bóng, chuyền chính xác 30/37 lần, đạt 81%. Anh có 2 đường chuyền quyết định, 3 lần tạt bóng với 1 lần thành công, bị phạm lỗi 1 lần, thu hồi bóng 3 lần và có 2 pha tắc bóng thành công.

Đây không phải thông số của một cầu thủ chỉ đứng chờ bóng trong vòng cấm. Messi vẫn tham gia luân chuyển, giữ nhịp, tạo cơ hội và can thiệp vào các pha bóng phòng ngự khi cần. Dù mất bóng tới 15 lần, con số này phản ánh việc anh thường xuyên xử lý ở khu vực có rủi ro cao, nơi các quyết định có thể mở ra cơ hội hoặc bị đối phương áp sát ngay lập tức.

Nói cách khác, Messi vẫn là điểm tựa tinh thần lẫn chuyên môn của Argentina. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni không còn phụ thuộc tuyệt đối vào anh như nhiều năm trước, nhưng Messi vẫn là người có thể trực tiếp xoay chuyển trận đấu.

Ronaldo hiện diện, nhưng chưa thế là chưa đủ

Với Ronaldo, thống kê lại cho thấy một vai trò khác. Anh có 25 lần chạm bóng trong 90 phút, chuyền chính xác 19/21 lần, đạt 90%. Tỷ lệ chuyền bóng tốt, mất bóng chỉ 3 lần, thắng 2/3 pha không chiến. Nhìn riêng các chỉ số này, Ronaldo không phải chơi cẩu thả.

Ronaldo đã có một khởi đầu thất vọng. Ảnh: AP

Vấn đề là vai trò của anh ở Bồ Đào Nha hiện tại không nằm ở việc chuyền bóng an toàn hay giữ nhịp. Ronaldo được sử dụng như điểm kết thúc của các pha tấn công. Và ở nhiệm vụ quan trọng nhất ấy, anh không đạt yêu cầu: 3 cú sút, 0 trúng đích, 0 bàn thắng.

Các chỉ số khác cũng cho thấy Ronaldo ít tham gia vào nhiệm vụ chung hơn Messi. Anh không có đường chuyền quyết định, không rê bóng, không tắc bóng, không chặn bóng, chỉ có 1 lần thu hồi bóng. Điều này không bất thường với một trung phong 41 tuổi, nhưng nó khiến giá trị của Ronaldo phụ thuộc rất lớn vào khả năng ghi bàn.

Khi Ronaldo ghi bàn, sự hiện diện ấy có thể được xem là hợp lý. Khi anh không ghi bàn, Bồ Đào Nha phải đối diện câu hỏi cũ: liệu việc giữ Ronaldo trên sân trọn trận có làm đội bóng mất đi một phần linh hoạt ở tuyến trên?

Hai kiểu quan trọng khác nhau

Điều cần nói công bằng là Ronaldo vẫn có giá trị với Bồ Đào Nha. Anh thu hút hậu vệ, là điểm đến trong vòng cấm và luôn tạo áp lực tâm lý cho đối thủ. Sự hiện diện của Ronaldo cũng có ý nghĩa lớn về kinh nghiệm, bản lĩnh và thương hiệu đội tuyển.

Nhưng xét riêng trận ra quân, tầm quan trọng của Ronaldo chủ yếu nằm ở vị trí biểu tượng và vai trò dứt điểm. Với Ronaldo hiện tại, mọi thứ gần như được đo bằng khoảnh khắc cuối cùng: ghi bàn hoặc không ghi bàn.

Về mặt lý thuyết, Messi có tầm ảnh hưởng bao quát hơn so với Ronaldo. Ảnh: AP

Messi thì khác. Anh ghi bàn, nhưng không chỉ có bàn thắng. Anh vẫn chạm bóng nhiều, tạo cơ hội, thu hồi bóng, tham gia pressing ở mức vừa đủ và khiến Argentina vận hành quanh mình mà không bị lệ thuộc hoàn toàn. Đó là kiểu quan trọng rộng hơn và ít mong manh hơn.

Một trận đấu chưa đủ để kết luận về cả kỳ World Cup. Ronaldo vẫn có thể ghi bàn ở trận sau và thay đổi toàn bộ cách đánh giá. Messi cũng không thể trận nào cũng đạt điểm 10 hay lập hat-trick.

Nhưng sau lượt trận đầu tiên, nó đủ để tạo nên hai gam màu trái ngược giữa Messi và Ronaldo.

Và những tranh cãi xoay quanh hai huyền thoại này chính là một phần hấp dẫn của bóng đá.