Bạn gái sao Croatia cực xinh lại đam mê võ thuật, hứa hẹn khuấy đảo World Cup 2026

Không chỉ hướng đến mục tiêu chinh phục cúp vàng trong vũ điệu cuối cùng của thế hệ vàng, các ngôi sao đội tuyển Croatia còn khiến người hâm mộ trầm trồ khi mang đến Bắc Mỹ một "vũ khí tinh thần" vô cùng lợi hại, đó là dàn WAGs (vợ/bạn gái cầu thủ) sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng học vấn thuộc hàng "khủng" bậc nhất giải đấu.

Bạn gái của Gvardiol là sinh viên, kiêm huấn luyện viên

Bước ngoặt tình trường của "bom tấn" Josko Gvardiol

Tâm điểm của truyền thông Croatia trước thềm chiến dịch World Cup 2026 đổ dồn vào trung vệ đắt giá Josko Gvardiol. Ngôi sao đang thuộc biên chế Manchester City vốn là người cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, kỳ World Cup năm nay chứng kiến sự lộ diện chính thức của người thương bên cạnh anh, Lu Mastrovic.

Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ đêm Giáng sinh năm ngoái, nhưng phải đến đầu năm 2026, họ mới công khai xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, xù xì của bạn trai trên sân cỏ, Lu Mastrovic (20 tuổi) sở hữu một nhan sắc ngọt ngào với mái tóc vàng quyến rũ và thân hình rực lửa. Cô được dự đoán sẽ là một trong những tân binh WAGs thu hút nhiều ống kính máy quay nhất tại các khán đài ở Mỹ, Canada và Mexico.

Cô nàng có gương mặt đẹp, mái tóc vàng nổi bật

Nữ huấn luyện viên tài sắc vẹn toàn

Điều khiến người hâm mộ nể phục ở Lu Mastrovic không chỉ là ngoại hình mà còn ở bảng thành tích cá nhân cực kỳ năng động. Nàng WAG tuổi đôi mươi này hiện là sinh viên ngành thú y tại thủ đô Zagreb (Croatia). Mang trong mình tình yêu lớn với động vật, Lu luôn ưu tiên việc hoàn thành học vị đại học dù có bạn trai là siêu sao bóng đá kiếm hàng triệu bảng mỗi năm.

Chưa dừng lại ở đó, Mastrovic còn là một huấn luyện viên trượt tuyết chuyên nghiệp có bằng cấp và là một người đam mê võ thuật Taekwondo. Sự kết hợp giữa trí tuệ, tình yêu thể thao và nhan sắc giúp cô trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng, một hậu phương tràn đầy năng lượng tích cực cho Gvardiol trong chiến dịch World Cup đầy khốc liệt.

Dàn WAGs "học vị khủng" của Croatia sẵn sàng khuấy đảo khán đài

Bên cạnh cặp đôi Gvardiol - Mastrovic, chiến dịch World Cup 2026 (nơi Croatia nằm ở bảng L cùng các đối thủ Anh, Ghana và Panama) còn đón chào sự trở lại của những biểu tượng nhan sắc và trí tuệ lâu năm.

Vanja Bosnic (Vợ Luka Modric): Người phụ nữ quyền lực đứng sau thành công của đội trưởng Modric. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, Vanja chính là người đại diện hợp pháp, trực tiếp đàm phán đưa Modric sang Real Madrid vào năm 2012 và quản lý toàn bộ đế chế tài chính của gia đình.

Izabel Kovacic (Vợ Mateo Kovacic): Nữ doanh nhân tài ba sở hữu bằng kinh tế. Cô là người sáng lập thương hiệu đồ hữu cơ cho trẻ em và hãng thời trang cao cấp.

Adriana Caleta-Car (Vợ Duje Caleta-Car): Một luật sư thực thụ đã hoàn thành đầy đủ bằng cấp hành nghề, hiện đang tạm gác công việc pháp lý để hoạt động như một influencer thời trang hàng đầu Croatia.

Helena Matic (Vợ Dominik Livakovic): Cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật có 20 năm kinh nghiệm, hiện đã tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nghệ thuật và Dệt may tại Đại học Zagreb.

Sự xuất hiện của Mastrovic cùng dàn hậu phương tri thức, tự chủ tài chính này không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ dưới sân, mà còn hứa hẹn tạo nên một cuộc "khuấy đảo" thực sự trên các khán đài VIP tại World Cup 2026.