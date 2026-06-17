Messi lập hat-trick chói sáng World Cup 2026, vợ đẹp phản ứng khiến dân mạng rần rần

Từ khán đài sân Arrowhead, Antonella Roccuzzo cùng ba con mặc áo số 10 cổ vũ và gửi thông điệp đầy tình cảm đến chồng mình sau cú hat-trick ấn tượng.

Gia đình Messi phủ kín sắc áo số 10 trên khán đài

Antonella Roccuzzo, vợ của Lionel Messi, theo dõi trọn vẹn màn tỏa sáng của chồng từ phòng VIP trên sân Arrowhead (Kansas, Mỹ). Và trong ngày tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup, màn trình diễn chói sáng của Messi với 3 bàn thắng đã giúp "Albiceleste" đánh bại Algeria 3-0.

Gia đình là động lực giúp Messi tỏa sáng

Đồng hành cùng Antonella là ba con trai Thiago, Mateo và Ciro. Cả bốn mẹ con đều khoác chiếc áo số 10 quen thuộc của Messi để tiếp lửa cho thủ quân tuyển Argentina.

Sau trận đấu, Antonella đăng tải ba bức ảnh chụp cùng các con lên Instagram kèm dòng trạng thái đầy xúc động: "Tiến lên Argentina! Luôn bên anh, Messi! Anh thật phi thường!".

Sau trận, người đẹp được các fan trông thấy nắm tay con trai rời khỏi sân vận động trong niềm hân hoan vô bờ bến. Cô cùng nhiều người thân trong đại gia đình tới Mỹ cổ vũ đội tuyển. Trang Instagram cá nhân của Antonella Roccuzzo có gần 40 triệu người theo dõi, và những thông điệp mà cô gửi đến chồng đã ngay lập tức được các fan đón nhận.

Messi trải lòng sau những ngày khó khăn

Sau khi góp công lớn mang về chiến thắng cho Argentina, Messi cũng có những chia sẻ đáng chú ý trước truyền thông. Vào ngày 24/6 tới đây, “Leo” bước sang tuổi 39. Và sau khi lập hat-trick vào lưới Algeria, Messi cho biết anh vừa trải qua quãng thời gian không hề dễ dàng, nhưng luôn nhận được sự động viên từ toàn đội.

Messi bật khóc sau khi ghi bàn vào lưới Algeria

"Thực sự đó là vấn đề hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn. Tôi đã trải qua vài ngày rất khó khăn và phức tạp. Nhưng tôi biết ơn toàn bộ thành viên trong đội, đặc biệt là các đồng đội, bởi họ luôn ở bên cạnh, tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua và cảm thấy ổn hơn", Messi chia sẻ.