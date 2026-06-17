World Cup 2026 liên tiếp nổ ra tranh cãi

Hành vi phân biệt chủng tộc

Hôm qua (15-6), trọng tài VAR Shaun Evans ở trận đấu giữa Đức và Curacao bị cho là có hành vi phân biệt chủng tộc. Trong khoảnh khắc xuất hiện trên sóng truyền hình trước giờ bóng lăn, vị "vua áo đen" này làm dấu "OK" bằng tay phải để trước chân phải của ông.

Trọng tài VAR Shaun Evans (trái) có hành vi bị cho là phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình

Cử chỉ đó, với ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành một vòng tròn và các ngón tay khác duỗi thẳng, mang hàm ý nhạy cảm về chủng tộc trong một số bối cảnh. Năm 2019, nó đã bị Liên đoàn Chống phỉ báng (Anti-Defamation League) có trụ sở tại New York xếp vào loại biểu tượng thù hận.

Ngay sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, LĐBĐ Thế giới (FIFA) nhanh chóng tiến hành xem xét. Sau quá trình đánh giá hình ảnh và lấy lời giải trình, cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu kết luận không có đủ căn cứ để xác định đây là hành vi cố ý vi phạm quy định kỷ luật.

"Ủy ban Kỷ luật Độc lập của FIFA xác nhận rằng, sau khi xem xét vụ việc liên quan đến trọng tài VAR Shaun Evans, họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc vi phạm Quy tắc Kỷ luật của FIFA" - tổ chức này khẳng định.

Trọng tài người Úc cũng cho biết đó chỉ là phản xạ vô thức, không mang bất kỳ thông điệp chính trị hay phân biệt đối xử nào.

Nhiều ý kiến trái chiều

Một chủ đề khác cũng gây nhiều ý kiến trái chiều là các quãng nghỉ uống nước được áp dụng đồng loạt ở mọi trận đấu tại World Cup 2026. Quy định này được FIFA triển khai nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không ít người cho rằng việc tạm dừng thi đấu nếu sân vận động có mái che hoặc được kiểm soát nhiệt độ là chưa thật sự cần thiết.

Đội trưởng Hà Lan Virgil van Dijk cho rằng quãng nghỉ tiếp nước nên được áp dụng linh hoạt hơn (Ảnh: FIFA)

Phát biểu sau trận hòa 2-2 giữa Hà Lan và Nhật Bản rạng sáng 15-6, đội trưởng đội tuyển Hà Lan Virgil van Dijk thẳng thắn chỉ trích điều luật này của FIFA. Trung vệ 34 tuổi chia sẻ: "Trên truyền hình, những giờ nghỉ giải lao để uống nước thường chuyển sang quảng cáo. Không hẳn là tôi thích điều đó. Tôi nghĩ đối với những người xem trung lập thì điều đó cũng không hay lắm. Nếu trời thực sự nóng, rõ ràng trọng tài nên cho cầu thủ giải lao. Nhưng theo tôi, cần xem xét điều đó trong từng trận đấu riêng biệt".

Mặt khác, quãng nghỉ ngắn 3 phút giữa mỗi hiệp cũng ảnh hưởng nhất định đến cục diện trận đấu.

HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann cho rằng khoảng thời gian tiếp nước đã giúp đội của ông sắp xếp lại chiến thuật sau khi để Curacao ghi bàn gỡ hòa ở phút 21.

Vấn đề nhập cảnh cũng đang phủ bóng

Ở một diễn biến khác, vấn đề nhập cảnh cũng đang phủ bóng lên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội tuyển Senegal chuẩn bị có trận ra quân khó khăn gặp đương kim á quân Pháp (2 giờ ngày 17-6). Tuy nhiên, họ sẽ thiếu đáng kể sự cổ vũ từ người hâm mộ quê nhà trên khán đài sân MetLife do những rào cản liên quan đến thủ tục nhập cảnh vào Mỹ.

Senegal chờ đợi vào sự ủng hộ của kiều dân tại Mỹ thay cho cổ động viên trong nước (Ảnh: FIFA)

Thuyền trưởng đội tuyển Senegal Pape Thiaw đã kêu gọi cộng đồng người Senegal ở Mỹ bù đắp cho những cổ động viên trong nước không thể đến xem World Cup 2026 trực tiếp. Tại Manhattan, có khoảng 20.000 kiều dân Senegal sinh sống quanh khu vực Central Harlem.

"Chúng tôi có một cộng đồng người Senegal khá lớn ở đây, và chúng tôi biết người Senegal rất yêu nước. Họ rất yêu đội tuyển quốc gia của mình. Ngày mai mọi người sẽ thấy" - Thiaw cho biết.

Đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 trong bối cảnh vô cùng nhạy cảm. Liên quan đến các vấn đề ngoài sân cỏ, hàng trăm người Mỹ gốc Iran đã biểu tình trước trận Iran gặp New Zealand mới đây, gây ra khung cảnh náo động bên ngoài sân vận động Los Angeles.