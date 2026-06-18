Người đẹp mê gym & pickleball gây sốt "Nóng cùng World Cup 2026" nhờ nét quý phái

Chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" đang là tâm điểm chú ý của khán giả truyền hình tại Việt Nam khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh. Giữa dàn 48 chàng trai, cô gái rực rỡ năm nay, Trần Thị Thanh Hương, đại diện cho đội tuyển Thụy Sĩ là cái tên đang chiếm trọn spotlight. Không chỉ sở hữu danh hiệu sắc đẹp danh giá, cô nàng sinh năm 2004 đến từ Hải Phòng này còn gây sốt nhờ lối sống năng động, đam mê thể thao và một trang cá nhân ngập tràn năng lượng tích cực.

Nhan sắc gây sốt của Thanh Hương khi tham dự "Nóng cùng World Cup 2026". Ảnh chụp màn hình

Nhan sắc "quý tộc" của nàng Á khôi Duyên dáng Áo dài

Trước khi làm bùng nổ trường quay VTV với màu áo đỏ nổi bật của đội tuyển Thụy Sĩ, Thanh Hương đã là một gương mặt quen thuộc trong làng mẫu ảnh. Cô chính là Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2025.

Khác với vẻ đẹp rực rỡ đại trà, mỹ nhân 22 tuổi mang một nét cuốn hút rất riêng, gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng thần thái sang trọng, phảng phất nét "quý tộc" cổ điển. Khi lên sóng truyền hình trực tiếp, visual sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào của Thanh Hương lập tức khiến người hâm mộ bóng đá phải "dừng lại vài giây" để tìm kiếm thông tin. Nhiều khán giả nhận xét, sắc vóc đời thực của cô khi lên tivi thậm chí còn sắc nét và cuốn hút hơn cả những bức ảnh tự đăng trên mạng xã hội.

Mê gym và "bắt trend" pickleball

Theo dõi sát sao trang cá nhân có hơn 427.000 lượt theo dõi của Thanh Hương, người hâm mộ sẽ hiểu lý do vì sao cô nàng lại sở hữu một body "vạn người mê" với những đường cong nghẹt thở. Bí quyết của đại diện tuyển Thụy Sĩ nằm ở tinh thần kỷ luật cao và niềm đam mê vận động.

Thanh Hương là một "tín đồ" gym chính hiệu. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc miệt mài tập luyện với các bài tập tạ, cardio cường độ cao để siết cơ, giữ gìn vòng eo con kiến và vòng ba săn chắc.

Bên cạnh gym, trang cá nhân của cô nàng gần đây ngập tràn những hình ảnh check-in năng động trên sân tập thể thao. Người đẹp Hải Phòng bắt trend rất nhanh với bộ môn pickleball. Dù tự nhận mình là "newbie" (người mới chơi) và chỉ mới tập phát bóng, nhưng mỗi lần ra sân với những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn, ôm sát cơ thể, Thanh Hương lại khiến người nhìn không thể rời mắt bởi năng lượng rạng rỡ và đôi chân cuốn hút.

Cô là đại diện cổ vũ cho đội tuyển Thụy Sĩ

Sức hút từ trang cá nhân "vạn người mê"

Trên Facebook và Instagram, Trần Thị Thanh Hương cực kỳ khéo léo trong việc xây dựng hình ảnh. Cô không đóng khung mình trong một phong cách cố định. Người ta có thể thấy một Á khôi Thanh Hương nền nã, dịu dàng trong tà áo dài cổ yếm truyền thống đón Tết, một nàng thơ quyến rũ, kiêu kỳ trong những thiết kế váy ren trắng tinh khôi và ngay sau đó là một hot girl thể thao đầy bốc lửa, tràn đầy năng lượng thanh xuân.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp đài các, quý tộc và một cơ thể săn chắc, khỏe khoắn nhờ chăm chỉ thể thao chính là thứ vũ khí giúp Thanh Hương tạo ấn tượng mạnh tại "Nóng cùng FIFA World Cup 2026".

Những hình ảnh đẹp về Thanh Hương thông qua trang cá nhân của cô