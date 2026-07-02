Harry Kane hôn vợ đẹp ăn mừng, dàn WAGs tuyển Anh vỡ òa sau màn ngược dòng nghẹt thở

Harry Kane trở thành người hùng của tuyển Anh

Tuyển Anh đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước CHDC Congo tại Atlanta (Mỹ). Bị đối thủ dẫn trước và đứng trước nguy cơ dừng bước sớm, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chỉ có thể thở phào khi Harry Kane tỏa sáng đúng lúc với cú đúp bàn thắng, giúp "Tam sư" ngược dòng giành chiến thắng 2-1 để góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Harry Kane hôn vợ ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh trước CHDC Congo.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Harry Kane không ăn mừng cùng đồng đội quá lâu mà lập tức tiến về phía khán đài để chia vui cùng gia đình. Tiền đạo đội trưởng ôm hôn người vợ Kate Goodland trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ, sau đó bế một trong bốn người con lên ăn mừng trong khoảnh khắc đầy xúc động.

Gia đình Kane đã đồng hành cùng anh từ đầu giải và tiếp tục có mặt trên khán đài ở trận đấu mang tính quyết định này. Những hình ảnh ấm áp của tiền đạo 33 tuổi nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu.

Dàn WAGs tuyển Anh thu hút mọi ánh nhìn

Không chỉ gia đình Kane, dàn WAGs của tuyển Anh cũng thu hút sự chú ý. Bạn gái của Jude Bellingham, Ashlyn Castro, xuất hiện trên khán đài và xuống sân ôm chầm lấy tiền vệ của Real Madrid sau chiến thắng nghẹt thở. Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ sau khi tuyển Anh giành vé đi tiếp.

Bellingham và bạn gái rạng rỡ sau chiến thắng của tuyển Anh.

Megan Davison, vợ của thủ môn Jordan Pickford, lựa chọn mặc chiếc áo thủ môn màu xanh của tuyển Anh để cổ vũ chồng. Khi đội nhà bị dẫn bàn, cô được ghi lại khoảnh khắc chắp tay cầu nguyện đầy lo lắng. Sau chiến thắng, Megan mới có thể nở nụ cười nhẹ nhõm.

Trong khi đó, Ellie Alderson - vợ tiền đạo Ollie Watkins tiếp tục mang theo "bùa may mắn" là phần gà rán (chicken tenders) lên khán đài. Trước đó, cô từng chia sẻ đã ăn món này trong trận tuyển Anh đánh bại Panama và tiếp tục đăng tải hình ảnh suất ăn lên Instagram trước cuộc đối đầu với CHDC Congo.

Vợ tiền đạo Ollie Watkins tiếp tục mang theo "bùa may mắn" là phần gà rán

Sau màn thoát hiểm trước CHDC Congo, thử thách tiếp theo của tuyển Anh sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Đối thủ của Harry Kane và các đồng đội ở vòng 1/8 là đồng chủ nhà Mexico trên sân Azteca. Trước bầu không khí cuồng nhiệt từ hàng vạn CĐV đội chủ nhà, thầy trò HLV Thomas Tuchel được dự báo sẽ phải trải qua thêm một trận đấu đầy áp lực nếu muốn tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026.

Nếu vượt qua Mexico, tuyển Anh sẽ tiến thêm một bước dài trên con đường tìm kiếm danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử, sau chức vô địch duy nhất vào năm 1966.