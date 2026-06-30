Khi xG lên tới 5,96, ĐT Pháp sẽ ghi bao nhiêu bàn vào lưới Thụy Điển?

Con số ấy đặt ra một câu hỏi thú vị trước cuộc chạm trán Thụy Điển ở vòng 1/8 World Cup 2026: Pháp sẽ ghi bao nhiêu bàn?

Bàn thắng kỳ vọng của ĐT Pháp nói gì?

Nhiều người thường hiểu nhầm xG là số bàn thắng “đáng lẽ phải ghi”. Thực tế, đây là chỉ số phản ánh chất lượng cơ hội.

Sau ba trận, Pháp tạo ra tổng cộng 5,96 xG, tức trung bình gần 2 xG mỗi trận. Nói cách khác, “Les Bleus” đều đặn tạo ra lượng cơ hội đủ để ghi khoảng hai bàn mỗi trận nếu dứt điểm đúng kỳ vọng thống kê.

Thực tế còn ấn tượng hơn.

Họ đã ghi tới 10 bàn, tức vượt kỳ vọng tới hơn 4 bàn. Điều đó phản ánh hai yếu tố: khả năng dứt điểm xuất sắc của các chân sút và chất lượng cá nhân đủ để biến những cơ hội khó thành bàn thắng.

Những chỉ số chuyên môn của Pháp thực sự đáng sợ.

Nhưng liệu điều đó có tiếp diễn?

Trong thống kê bóng đá hiện đại, việc một đội liên tục ghi bàn vượt xa xG thường rất khó duy trì trong thời gian dài. Khi bước vào vòng knock-out, đối thủ phòng ngự chặt chẽ hơn, khoảng trống ít hơn và số cơ hội cũng giảm xuống.

Điều đó có nghĩa, xG mới là con số đáng tin hơn số bàn thắng tuyệt đối.

Nếu Pháp tiếp tục tạo ra khoảng 2 xG trước Thụy Điển, kịch bản phổ biến nhất sẽ là họ ghi 2 bàn.

Nếu chơi áp đảo như ba trận vòng bảng và nâng xG lên quanh 2,5-3,0, việc ghi 3 bàn hoàn toàn khả thi.

Pháp đang sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup 2026. Ảnh: AP

Ngược lại, nếu Thụy Điển bóp nghẹt được không gian và khiến Pháp chỉ tạo ra dưới 1,5 xG, trận đấu rất có thể chỉ được định đoạt bằng một khoảnh khắc.

Những con số khiến Thụy Điển phải dè chừng

Không chỉ có xG, Pháp còn sở hữu những con số đáng sợ khác.

48 cú sút sau ba trận cho thấy Pháp tung ra trung bình 16 cú dứt điểm mỗi trận.

355 lần chạm bóng trong vòng cấm và 12 cơ hội ngon ăn được tạo ra chứng minh đội bóng áo lam không phụ thuộc vào một cá nhân, mà sở hữu nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Trong khi đó, hơn 1.700 đường chuyền cùng quãng đường di chuyển trên 304 km phản ánh cường độ vận hành rất ổn định của tập thể dưới quyền HLV Didier Deschamps.

Dự đoán bằng dữ liệu

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, Pháp vẫn là đội cửa trên rõ rệt.

Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy một điều quan trọng hơn: không nên kỳ vọng họ sẽ tiếp tục ghi 3-4 bàn mỗi trận chỉ vì đã làm được ở vòng bảng.

Một đội bóng có xG khoảng 2 thường sẽ ghi từ 1 đến 3 bàn, chứ không phải trận nào cũng tạo ra “mưa gôn”.

Mbappe vẫn còn nhiều cơ hội bám đuổi kỷ lục của Messi. Ảnh: AP

Vì thế, nếu các chỉ số không thay đổi đáng kể trước Thụy Điển, tỷ số hợp lý nhất theo góc nhìn dữ liệu có lẽ là 2-0 hoặc 2-1 cho đội tuyển Pháp.

Bởi cuối cùng, xG không dự đoán chính xác số bàn thắng sẽ được ghi, nhưng lại là chiếc la bàn đáng tin nhất để dự báo một đội bóng sẽ tạo ra bao nhiêu cơ hội ghi bàn. Và ở World Cup năm nay, rất ít đội làm điều đó tốt hơn tuyển Pháp.