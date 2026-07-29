SAO MU & Liverpool phải thuê vệ sĩ canh nhà sau khi Argentina thắng Anh ở World Cup

⚽ Thuê bảo vệ riêng sau trận bán kết căng thẳng

Sau khi Argentina đánh bại ĐT Anh 2-1 để giành quyền vào chung kết World Cup, Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister đã thuê lực lượng bảo vệ túc trực tại nhà riêng.

Tấm biểu ngữ về quần đảo Falklands xuất hiện trong màn ăn mừng của các cầu thủ Argentina gây nhiều tranh cãi

Các công ty an ninh tư nhân được điều động đến nơi ở của trung vệ thuộc Man Utd và tiền vệ Liverpool tại khu vực Tây Bắc nước Anh. Đội ngũ bảo vệ làm nhiệm vụ liên tục trong hai ngày, khi dư âm từ thất bại của "Tam sư" vẫn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Đáng chú ý, MU không tham gia sắp xếp phương án bảo vệ cho Martinez. Việc thuê vệ sĩ được thực hiện hoàn toàn thông qua đơn vị an ninh tư nhân.

🏴 Tấm biểu ngữ gây tranh cãi trong màn ăn mừng

Trong màn ăn mừng sau chiến thắng, Lisandro Martinez xuất hiện với một biểu ngữ mang dòng chữ: "Quần đảo Falklands là của Argentina". Alexis Mac Allister đứng ngay gần đó và tấm biểu ngữ cũng hiện rõ trong khung hình.

Không chỉ Martinez, Cristian Romero cùng người đồng đội cũ ở Tottenham là Giovani Lo Celso cũng giơ cao biểu ngữ này trong lễ ăn mừng. Romero hiện được cho là có thể chia tay Tottenham ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Dù vậy, không có bất kỳ vụ phá hoại nào nhằm vào nhà riêng của Martinez hay Mac Allister trong thời gian lực lượng bảo vệ được triển khai.

🛡️ Bài học từ vụ Marcus Rashford

Động thái tăng cường an ninh được xem là biện pháp phòng ngừa sau nhiều sự cố từng xảy ra với các cầu thủ tại Anh.

Điển hình là năm 2021, bức tranh tường của Marcus Rashford tại khu vực Withington (Manchester) bị vẽ bậy sau khi tiền đạo này đá hỏng quả luân lưu ở trận chung kết EURO gặp Italia.

Sự việc khi đó gây chấn động dư luận và khiến vấn đề đảm bảo an toàn cho các cầu thủ sau những trận cầu lớn được quan tâm hơn.

🔴 CĐV "Quỷ đỏ" và Liverpool có mối duyên đặc biệt với Argentina

Gia nhập Man Utd từ mùa hè năm 2022, Martinez nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được yêu mến nhất tại Old Trafford. Trong khoảng 25 năm qua, các CĐV "Quỷ đỏ" thường xuyên hô vang "Argentina" để cổ vũ những cầu thủ mang quốc tịch Argentina khoác áo đội bóng.

Martinez và Mac Allister trở thành tâm điểm sau trận bán kết World Cup

Sau chức vô địch World Cup 2022, người hâm mộ Man Utd còn chào đón Martinez trở lại bằng cách giương cao lá cờ Argentina trên khán đài Stretford End.

Trong khi đó, Mac Allister cũng từng nhận được sự tri ân nồng nhiệt từ các CĐV Brighton sau kỳ World Cup 2022. Nhiều biểu ngữ do người hâm mộ tự làm đã được mang tới sân để chúc mừng tiền vệ này.

CĐV Man Utd và Liverpool từ lâu vốn nổi tiếng không quá mặn mà với đội tuyển Anh.

Ở Anfield, biểu ngữ "We're not English, we're Scouse" (Chúng tôi không phải người Anh, chúng tôi là người Scouse) thường xuyên xuất hiện trên khán đài. Trong khi đó, tại Old Trafford luôn có tấm băng rôn "United > England" (Man Utd quan trọng hơn đội tuyển Anh).

Theo truyền thống của người hâm mộ "Quỷ đỏ", những tiếng hô "Argentina" bắt đầu vang lên từ sau World Cup 1998, thời điểm David Beckham nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với đại diện Nam Mỹ. Đó được xem là cách các CĐV Man Utd bày tỏ sự ủng hộ dành cho cựu đội trưởng tuyển Anh.