Trực tiếp họp báo ĐT Singapore đấu ĐT Việt Nam: HLV Gavin Lee đối phó Xuân Son - Đình Bắc ra sao?

Đội tuyển Singapore đang có khởi đầu tốt ở ASEAN Cup khi toàn thắng 2 trận đấu gặp Timor Leste (2-0) và Campuchia (2-1), qua đó tạm thời dẫn đầu bảng A với 6 điểm. Vào 20h ngày 31/7, họ sẽ có chuyến làm khách khó khăn tới sân Mỹ Đình gặp đương kim vô địch Việt Nam (3 điểm/1 trận).

ĐT Singapore đang có phong độ tốt

Trả lời truyền thông sau trận thắng Timor Leste hôm 27/7, HLV Gavin Lee khẳng định Singapore sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này: “Việt Nam chắc chắn sẽ không phải đối thủ dễ đối phó, nhưng chúng tôi sẽ đến đó, thi đấu hết khả năng, chuẩn bị chiến thuật phù hợp và cố gắng thực hiện như cách chúng tôi vẫn luôn làm.

Áp lực là một đặc ân. Chúng tôi muốn ở trong hoàn cảnh mà mọi người kỳ vọng vào mình, thay vì không ai mong đợi điều gì như trước đây. Điều quan trọng là đón nhận thử thách đó và tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi cần gạt bỏ những tác động từ bên ngoài, nhưng đồng thời cũng muốn đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ".