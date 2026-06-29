Siêu máy tính dự đoán Pháp "báo thù" thành công Argentina chung kết World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Argentina và Pháp tái ngộ ở chung kết

Sau khi vòng bảng World Cup 2026 kết thúc, siêu máy tính đã cập nhật tỷ lệ dự đoán cho từng đội tuyển về khả năng tiến sâu tại giải đấu. Theo kết quả này, trận chung kết nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu giữa Argentina và Pháp, giống như những gì đã diễn ra tại World Cup 2022.

Argentina và Pháp được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vào chung kết

Mô hình dự đoán đưa ra tỷ lệ phần trăm tương ứng với khả năng mỗi đội vượt qua từng vòng đấu. Trong đó, Argentina và Pháp tiếp tục được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Argentina có 58% cơ hội góp mặt ở bán kết, cao nhất giải, trong khi Pháp đứng thứ hai với 50%. ĐT Anh xếp ngay sau với tỷ lệ 42%.

Đáng chú ý, siêu máy tính đánh giá Argentina có 34% cơ hội lọt vào chung kết, còn Pháp là 31%. ĐT Anh chỉ được chấm 27% khả năng góp mặt trong trận tranh cúp tại New Jersey vào ngày 19/7.

Tuyển Anh được kỳ vọng vào bán kết nhưng khó tiến xa hơn

Theo dự đoán, nếu muốn góp mặt ở bán kết, đội tuyển Anh sẽ phải vượt qua CHDC Congo ở vòng 1/16.

Sau đó, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel sẽ gặp đội thắng trong cặp Ecuador - Mexico tại vòng 16 đội. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, đối thủ ở tứ kết sẽ là một trong bốn đội Brazil, Nhật Bản, Na Uy hoặc Bờ Biển Ngà.

Vượt qua vòng đấu này, ĐT Anh sẽ bước vào trận bán kết gặp đại diện đến từ nhánh đấu của Argentina.

Tuy nhiên, siêu máy tính cho rằng đây sẽ là giới hạn của "Tam sư". Dù có cơ hội tiến sâu, đội bóng xứ sương mù vẫn bị đánh giá thấp hơn Argentina và Pháp trong cuộc đua tới chức vô địch.

Argentina sở hữu nhánh đấu dễ thở nhất

Trên lý thuyết, Argentina được xem là đội có con đường thuận lợi nhất đến trận chung kết. Ở vòng 1/16, nhà đương kim vô địch chỉ phải gặp Cape Verde. Nếu đi tiếp, đối thủ của họ tại vòng 16 đội sẽ là Australia hoặc Ai Cập. Đến tứ kết, Argentina sẽ đối đầu một trong bốn đội gồm Ghana, Colombia, Algeria hoặc Thụy Sĩ.

Theo dự đoán, phải tới vòng bán kết, Lionel Messi cùng các đồng đội mới thực sự gặp thử thách lớn khi nhiều khả năng sẽ chạm trán Brazil hoặc đội tuyển Anh.

Siêu máy tính đánh giá Argentina có tỷ lệ vượt qua mọi vòng đấu cao nhất, ngoại trừ trận chung kết.

Pháp được dự đoán đăng quang World Cup 2026

Dù được đánh giá sẽ lên ngôi vô địch với xác suất 21%, hành trình của đội tuyển Pháp được nhận định không hề dễ dàng.

Siêu máy tính dự báo tuyển Pháp sẽ đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch World Cup 2026

Đội bóng của HLV Didier Deschamps sẽ gặp Thụy Điển ở vòng 1/16. Nếu vượt qua thử thách này, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Đức - Paraguay. Đối thủ ở tứ kết sẽ là một trong bốn đội Nam Phi, Canada, Hà Lan hoặc Morocco.

Sau đó, đại diện của nhánh đấu này sẽ đối đầu đội thắng ở nhánh có Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để tranh vé vào chung kết.

Theo dự đoán cuối cùng của siêu máy tính, Pháp sẽ vượt qua mọi thử thách, đánh bại Argentina trong trận chung kết để giành chức vô địch World Cup 2026.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đây sẽ là cái kết đầy viên mãn cho triều đại kéo dài 14 năm của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp. Nhà cầm quân này từng đưa "Les Bleus" đăng quang World Cup 2018 và có thể khép lại nhiệm kỳ bằng danh hiệu thế giới thứ hai.