HLV Deschamps trở lại, ĐT Pháp đón cú hích trước đại chiến Thụy Điển

Tuy nhiên, “Les Bleus” vẫn còn những nỗi lo về lực lượng trước cuộc đối đầu với Thụy Điển, diễn ra lúc 4h ngày 1/7 (giờ Hà Nội).

Deschamps trở lại, tuyển Pháp tập nhẹ

Một ngày sau khi đánh bại Na Uy 4-1 để giành ngôi nhất bảng, tuyển Pháp đã bước vào buổi tập tại Waltham, ngoại ô Boston. HLV Didier Deschamps trở lại chỉ đạo toàn đội sau thời gian tạm rời đội tuyển để dự tang lễ mẹ.

HLV Deschamps đã trở lại với công tác huấn luyện, cùng ĐT Pháp chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển

Theo tờ L'Équipe, buổi tập được thiết kế với cường độ nhẹ nhằm giúp các cầu thủ hồi phục. Ban huấn luyện cũng cho phép các tuyển thủ dành một phần thời gian trong ngày ở bên gia đình sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Có 17 cầu thủ tham gia tập trên sân. Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Maxence Lacroix và William Saliba chỉ thực hiện các bài chạy nhẹ, trong khi phần còn lại khởi động bằng các bài chuyền bóng trước khi bước vào nội dung chính.

Cherki tỏa sáng, Saliba và Thuram vẫn được theo dõi đặc biệt

Sau phần khởi động, ban huấn luyện chia đội hình thành hai nhóm sáu người thi đấu trên sân hẹp. Một bên gồm Risser, Malo Gusto, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery và Lucas Hernandez; bên còn lại có Brice Samba, Adrien Rabiot, Jean-Philippe Mateta, Ibrahima Konate, Maghnes Akliouche và Lucas Digne.

Cherki là cầu thủ tỏa sáng trong bài thi đấu đối kháng

Đội của Cherki giành chiến thắng 9-6, trong đó tiền vệ trẻ thuộc biên chế Man City là ngôi sao nổi bật nhất với cú hat-trick cùng nhiều pha xử lý ấn tượng. Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái khi các cầu thủ liên tục trêu đùa và tạo bầu không khí vui vẻ.

Trong khi đó, William Saliba không tham gia trọn vẹn giáo án. Trung vệ của Arsenal chỉ chạy nhẹ rồi thực hiện một số pha tăng tốc, cho thấy ban huấn luyện đang thận trọng với tình trạng thể lực của anh.

Thuram tiếp tục vắng mặt trước trận gặp Thụy Điển

Marcus Thuram vẫn chưa thể trở lại sân tập do gặp vấn đề ở bắp chân. Tiền đạo này chỉ tập trong nhà và tiếp tục là trường hợp được đội ngũ y tế theo dõi sát sao. Trước đó, anh cũng không ra sân trong trận thắng Na Uy.

Các ngôi sao tuyển Pháp tự tin cho màn so tài với Thụy Điển

Tương tự Thuram, tiền vệ N'Golo Kanté tiếp tục ở lại phòng gym để tập hồi phục và chưa được sử dụng ở lượt trận gần nhất.

Sau khi trở lại nắm đội, HLV Deschamps cũng dành thời gian trao đổi riêng với một số học trò. Ông lần lượt nói chuyện với Maxence Lacroix và Warren Zaïre-Emery nhằm động viên cũng như truyền đạt những yêu cầu chuyên môn trước trận đấu với Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026