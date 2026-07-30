Video bóng đá Liverpool - Wrexham: Pha bóng đổi hướng đầy may mắn

Mặc dù một số cầu thủ trụ cột của CLB đã tập trung lại sau kỳ nghỉ hè, Liverpool vẫn ra sân với phần lớn cầu thủ dự bị hoặc thành viên đội trẻ, với chỉ Kerkez, Szobozslai là 2 cầu thủ đá chính góp mặt do Hungary của họ không dự World Cup. Trận đấu diễn ra tại New York (Mỹ) nên Ryan Reynolds, tài tử điện ảnh đóng vai Deadpool, đã có mặt trên khán đài để xem CLB Wrexham mình sở hữu thi đấu do anh đang sống ở New York.

Đội hình Liverpool vẫn hơn hẳn về trình độ nhưng họ bỏ lỡ khá nhiều, Joshua Abe thẳng vào thủ môn, Lewis Koumas đá chệch cột dọc rồi đến lượt Calum Scanlon dứt điểm thẳng vào thủ môn, tất cả diễn ra trong chưa đầy 10 phút đầu. Trận đấu dù vậy sau đó chậm đi một cách tẻ nhạt, thậm chí Wrexham đã có đôi cơ hội gỡ hòa ở nửa sau hiệp đấu.

HLV Andoni Iraola đưa thêm Jones, Tsimikas và Rio Ngumoha vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng đáng nói là ông xếp Ngumoha đá cánh phải, trái sở trường, không rõ có phải để thay Salah. Liverpool có thêm cơ hội, nhưng Elliott và Szoboszlai đều không thắng được thủ môn Ward, trong khi Ngumoha tỏ ra khá chật vật trong xử lý ở vị trí không đá quen.

Rio Ngumoha ghi bàn duy nhất nhờ pha bóng đổi hướng may mắn

Nhưng chính Ngumoha lại là người mở tỷ số, phút 75 anh đột phá trước khi dứt điểm chạm một cầu thủ Wrexham đổi hướng, đưa bóng vọt qua đầu thủ môn đi vào lưới. Cuối trận, Lewis Brunt và Kieffer Moore đều dứt điểm vọt xà ở cự ly gần khiến Wrexham lỡ mất 2 bàn thắng, nhưng Liverpool cũng có 2 pha bỏ lỡ đều từ các pha băng vào dứt điểm hụt của Will Wright.

Sau trận thắng 1-0 này, Liverpool sẽ bay sang Chicago để đá trận gặp Leeds vào ngày 2/8. Đó sẽ là trận giao hữu cuối cùng tại Mỹ của "The Reds" trước khi họ trở về Anfield gặp những Monaco (9/8) và Como (16/8).

Tỷ số trận đấu: Liverpool 1-0 Wrexham.

Ghi bàn: Ngumoha 75'

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili; Ramsay, Ndukwe, Chambers, Kerkez; Szoboszlai, Nyoni, Elliott; Abe, Koumas, Scanlon.

Wrexham: Ward; Scarr, Longman, Doyle, Vyner; Thomason, Rathbone, O’Brien; Smith, M. James, Keillor-Dunn.