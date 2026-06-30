Nhận định Pháp vs Thụy Điển, 04h00 ngày 1/7: Chênh lệch trình độ

Nhận định trước trận đấu Pháp vs Thụy Điển

Tâm điểm của người hâm mộ sẽ hướng về sân vận động New Jersey, nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Pháp và Thụy Điển. Đây là một trong những cặp đấu nhận được sự quan tâm lớn bởi sự góp mặt của dàn sao từ cả hai bên. Nhưng rõ ràng là các ngôi sao áo lam vẫn hơn đối thủ nhiều bậc.

Pháp bước vào kỳ World Cup 2026 với tư cách là đương kim á quân và là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Gà trống Gaulois đã chứng minh sức mạnh áp đảo của mình ở vòng bảng. Họ không gặp bất cứ khó khăn nào để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, giành trọn vẹn 9 điểm. Sức mạnh đáng sợ của Les Bleus được thể hiện qua thống kê ấn tượng: ghi được tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần.

Đó là hành trang để Pháp tự tin cao độ khi gặp Thụy Điển. Màn so tài này diễn ra trên sân vận động New York New Jersey - nơi sẽ đăng cai trận chung kết World Cup 2026. Rõ ràng, người Pháp muốn một màn "chào sân" hoàn hảo để hướng tới chiếc cúp vàng danh giá.

Đáng chú ý, HLV Didier Deschamps đã xác nhận rằng ông sẽ từ chức sau khi giải đấu khép lại. Quyết định này càng thôi thúc các học trò thi đấu với hơn 100% khả năng để mang về một cái kết viên mãn cho người thầy của mình.

Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thụy Điển lại mang đến câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Thụy Điển đã phải trải qua hành trình vòng bảng đầy giông bão. Nó cũng giống như chiến dịch vòng loại của họ, rất sít sao.

Đại diện Bắc Âu dự VCK năm nay nhờ thắng loạt play-off. Khi giải đấu bắt đầu, họ tiếp tục lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out (nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Đây là lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup vắng bóng, Thụy Điển mới lọt vào tới vòng knock-out. Dĩ nhiên, họ có thể hài lòng với màn thể hiện của mình và đem sự thoải mái ấy bước vào trận gặp Pháp với sự tự tin cao nhất.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang thể hiện sức mạnh hủy diệt. Tại vòng bảng World Cup 2026, chuỗi 3 trận toàn thắng là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của họ. Rộng hơn, 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Pháp đã giành được tới 5 chiến thắng và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại.

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy, khi đối thủ cất giữ nhiều trụ cột, Pháp đã dễ dàng đè bẹp đại diện Bắc Âu với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, tiền đạo Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, qua đó chứng minh rằng hàng công của tuyển Pháp không chỉ biết phụ thuộc vào ngôi sao sáng nhất Kylian Mbappe.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà Pháp đang sở hữu. Người hâm mộ có đôi chút lo lắng về việc đôi khi Les Bleus chơi hơi thiếu chủ động khi không có bóng, nhưng với sức tấn công vũ bão, thật khó để một đối thủ nào có thể giữ sạch lưới trước họ.

Trong khi đó, phong độ của Thụy Điển lại mang đến nhiều cảm giác lo âu. Thành tích ở vòng bảng của họ là 1 thắng, 1 thua và 1 hòa. Nếu tính trong 6 trận gần nhất trên mọi mặt trận, đoàn quân của Graham Potter cũng thi đấu phập phù với 2 thắng, 2 hòa và 2 thua.

Việc không thể giành chiến thắng ở bất kỳ trận đấu nào trong giai đoạn vòng loại World Cup cũng là một minh chứng cho thấy sự bất ổn vẫn đang bủa vây lấy tập thể này. Điểm yếu lớn nhất của Thụy Điển nằm ở hệ thống phòng ngự, nơi mà thất bại thảm hại 1-5 trước Hà Lan đã bộc lộ những khoảng trống chết người.

Vừa vượt trội về phong độ, Pháp cũng áp đảo về đối đầu. 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tuyển, Pháp giành chiến thắng tới 4 lần. Ở cuộc đối đầu tới đây, Thụy Điển sẽ phải thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Nhưng xem ra tinh thần ấy là chưa đủ để họ xóa nhòa chênh lệch về trình độ.

Thông tin lực lượng Pháp vs Thụy Điển

HLV Didier Deschamps đang phải đối mặt với một vài cơn đau đầu nhẹ. Trung vệ trụ cột William Saliba được cho nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Na Uy do gặp phải vấn đề nhỏ ở lưng. Theo các nguồn tin thân cận, Saliba đang rất nỗ lực tập phục hồi và sẵn sàng nén đau để ra sân.

Trong trường hợp Saliba kịp bình phục, anh sẽ đá cặp cùng với Dayot Upamecano. Hai hành lang cánh sẽ được đảm nhiệm bởi Jules Kounde và Theo Hernandez. Ở tuyến giữa, bộ đôi tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot gần như chắc chắn sẽ được xuất phát bởi đây là "cặp bài trùng" rất được HLV Deschamps tin tưởng trong việc duy trì nhịp độ và kiểm soát bóng.

Trên hàng công, tâm điểm chú ý vẫn sẽ là Kylian Mbappe, người đang hướng tới mục tiêu ghi bàn thắng thứ 5 tại giải đấu năm nay. Hỗ trợ cho Mbappe sẽ là một bộ ba tấn công đầy tốc độ và kỹ thuật bao gồm Michael Olise, Desire Doue và đặc biệt là Ousmane Dembele - cầu thủ vừa có màn trình diễn chói sáng.

Đối với đội tuyển Thụy Điển, HLV Graham Potter đang phải đối mặt với một bài toán nan giải ở khâu phòng ngự khi vắng mặt chốt chặn quan trọng Isak Hien do chấn thương. Sự mất mát này buộc chiến lược gia người Anh phải tính đến phương án kéo tiền vệ đội trưởng Victor lấp đầy khoảng trống.

Như thường lệ, Thụy Điển nổi bật hơn trên hàng công. Anthony Elanga vừa để lại dấu ấn đậm nét với một siêu phẩm sút xa vào lưới Nhật Bản. Dù rất khó để lặp lại một cú sút xuất thần như vậy, nhưng tốc độ xé gió của Elanga hứa hẹn sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm trong các tình huống phản công, khoét vào những khoảng trống ở hàng thủ Pháp.

Sát cánh cùng Elanga trên hàng công sẽ là hai cỗ máy săn bàn thượng thặng Alexander Isak và Viktor Gyokeres. Cả Isak lẫn Gyokeres đều sở hữu thể hình lý tưởng, khả năng độc lập tác chiến xuất sắc và kỹ năng dứt điểm đa dạng. Sự kết hợp của "đinh ba" này chính là niềm hy vọng lớn nhất để Thụy Điển có thể mơ mộng.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Thụy Điển: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson, Bernhardsson; Bergvall, Ayari, Stroud, Elanga; Gyokeres, Isak.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-0 Thụy Điển