Hot girl Trung Quốc bị chê là fan "phong trào", chi 180 triệu đồng xem tận mắt World Cup

“Em có hiểu luật việt vị không?”, “Xem bóng đá hay xem trai đẹp?”, “Con gái thì biết gì về chiến thuật?”... Đó là những câu hỏi mà rất nhiều nữ cổ động viên bóng đá từng nghe, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á. Trong nhiều năm, bóng đá bị mặc định là “lãnh địa đàn ông”, còn phụ nữ bước vào sân chơi ấy thường phải đối mặt với ánh nhìn nghi ngờ, hoặc là “fan phong trào”, hoặc đơn giản chỉ tới vì ngoại hình của các cầu thủ.

Đam mê và dám chi tiền để tận mắt chứng kiến niềm đam mê, Trần Tiểu Tranh đã giúp nhiều fan nữ ở Trung Quốc và trên toàn thế giới "nở mày nở mặt"

Nhưng giữa bầu không khí World Cup 2026 đang phủ kín mạng xã hội toàn cầu, một câu chuyện từ Trung Quốc lại cho thấy một lát cắt hoàn toàn khác.

Một cô gái trẻ tên Trần Tiểu Tranh đã dành dụm tiền suốt một năm làm việc để bay sang Mỹ xem World Cup trực tiếp. Tổng chi phí cho hành trình lên tới khoảng 50.000 NDT, tương đương hơn 180 triệu đồng. Điều đáng nói, cô không phải ngôi sao giải trí hay “rich kid” (con nhà giàu) thích check-in xa xỉ, mà là một nhà sáng tạo nội dung bóng đá, một fan Chelsea lâu năm và là người sẵn sàng chi gần như toàn bộ khoản tiết kiệm chỉ để sống cùng đam mê.

Câu chuyện ấy xuất hiện đúng thời điểm dư luận Trung Quốc đang tranh luận gay gắt về vị trí của phụ nữ trong thế giới bóng đá.

Khi nữ giới xem bóng đá vẫn bị coi là “không đủ tư cách”

Đầu tháng 6, BBC tiếng Trung đăng tải bài viết phân tích thực trạng nữ giới trong cộng đồng bóng đá Hoa ngữ. Bài viết mở ra bằng những câu hỏi mang tính định kiến quen thuộc: “Bạn có hiểu bóng đá không?”, “Biết việt vị là gì chứ?”, “Hay chỉ xem vì cầu thủ đẹp trai?”.

Đó không còn là vài lời trêu đùa vô hại. Với nhiều nữ phóng viên, blogger hay người hâm mộ, chúng trở thành dạng “bài kiểm tra tư cách” mà đàn ông hiếm khi phải trải qua.

Trong bài phỏng vấn, nữ blogger bóng đá Đỗ Hữu Hữu kể lại việc cô từng bị cưỡng hôn khi đang tác nghiệp tại World Cup 2018 ở Nga. Thay vì được cảm thông, cô lại trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Những lời miệt thị ngoại hình, nhân phẩm và giới tính xuất hiện dày đặc chỉ vì cô… là phụ nữ xuất hiện trong môi trường bóng đá.

Một nữ podcaster khác có biệt danh A Lãnh Lai cũng chỉ ra thực tế rằng đàn ông thường mặc nhiên được xem là “am hiểu chuyên môn”, còn phụ nữ luôn phải chứng minh mình đủ kiến thức để được quyền bàn luận về bóng đá.

Đó là nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm khi bóng đá là môn thể thao toàn cầu, nhưng nữ giới muốn bước vào lại thường phải mang theo “giấy chứng nhận hiểu biết”.

Phụ nữ rất hay bị hồ nghi về "trình độ hiểu biết" khi xem đá bóng

World Cup 2026 và sự thay đổi âm thầm ngoài sân cỏ

Sự xuất hiện của Trần Tiểu Tranh vì thế trở thành ví dụ thú vị cho một thế hệ nữ CĐV mới ở châu Á, trẻ hơn, độc lập tài chính hơn và chủ động theo đuổi đam mê hơn.

Sinh năm 2000, cô gái Trung Quốc này mê Chelsea từ nhỏ vì thường xem bóng đá cùng bố và anh họ. Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, cô lên kế hoạch tiết kiệm suốt một năm. Chỉ riêng ba trận đấu tại Mỹ, số tiền vé đã lên tới khoảng 2.800 USD.

Tấm vé đắt nhất là trận Ecuador gặp Đức, có giá tới 1.500 USD trên thị trường thứ cấp. Nhưng điều khiến cô “sốc” nhất lại không phải vé vào sân, mà là chi phí di chuyển. Muốn tới sân MetLife, cô phải mua thêm vé tàu chuyên dụng gần 100 USD, gấp nhiều lần giá ngày thường. Dù vậy, cô vẫn khẳng định toàn bộ trải nghiệm ấy “rất đáng”.

Tiểu Tranh là fan cứng của "The Blue"

Điểm đáng chú ý không nằm ở con số 180 triệu đồng, mà ở cách cô nói về bóng đá. Không phải các bức ảnh sống ảo, cũng không phải câu chuyện săn cầu thủ đẹp trai, Trần Tiểu Tranh kể về cảm xúc khi ngồi giữa khu cổ động viên Ecuador, chứng kiến khoảnh khắc đội bóng ghi bàn quyết định để giành vé đi tiếp.

Cô nói về sự hòa hợp trên khán đài, nơi CĐV hai đội vẫn ngồi cạnh nhau, trò chuyện và chụp hình cùng nhau giữa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đó là thứ cảm xúc mà những người yêu bóng đá thực sự đều hiểu: World Cup không chỉ là tỷ số, mà còn là trải nghiệm văn hóa, sự kết nối và cảm giác thuộc về một cộng đồng toàn cầu.

Ngày càng có nhiều phóng viên bóng đá là nữ giới

Phụ nữ chưa từng “đứng ngoài” bóng đá

Thực tế, phụ nữ yêu bóng đá chưa bao giờ là chuyện hiếm.

Từ những khán đài Premier League, World Cup, EURO cho tới các diễn đàn bóng đá tại châu Á, lượng fan nữ ngày càng đông. Nhiều nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy tỷ lệ nữ giới quan tâm tới bóng đá đang tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm dưới 30 tuổi.

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở việc họ không còn âm thầm đứng phía sau.

Ngày càng nhiều phụ nữ làm bình luận viên, sáng tạo nội dung thể thao, phân tích chiến thuật hoặc trực tiếp tới sân theo dõi các giải đấu lớn. Họ sẵn sàng bỏ thời gian, tiền bạc và cảm xúc cho bóng đá chẳng khác gì nam giới.

Vấn đề là định kiến xã hội đôi khi vẫn chậm thay đổi hơn thực tế.

Một cô gái đăng ảnh mặc áo đội tuyển thường dễ bị hỏi “biết gì về bóng đá?”, trong khi đàn ông gần như mặc nhiên được công nhận là fan thật. Nữ CĐV hò hét cuồng nhiệt bị xem là “diễn”, còn đàn ông làm điều tương tự lại được gọi là đam mê.

Khoảng cách ấy phản ánh không chỉ câu chuyện bóng đá, mà còn là cách xã hội nhìn nhận quyền được yêu thích, được thể hiện và được tranh luận của phụ nữ trong những lĩnh vực vốn do nam giới thống trị.

Khi bóng đá không còn là “sân riêng” của đàn ông

World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup đặc biệt nhất với khán giả nữ châu Á.

Không chỉ vì mạng xã hội khiến các nữ fan được nhìn thấy nhiều hơn, mà còn bởi họ bắt đầu xuất hiện với tư cách những người tạo ra nội dung, dẫn dắt thảo luận và góp phần định hình văn hóa bóng đá hiện đại.

Luna, một fan đến từ Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết sự độc lập về kinh tế khiến các fan nữ sẵn sàng ra sân cổ vũ đội bóng yêu thích

Câu chuyện của Trần Tiểu Tranh cho thấy một điều khá rõ ràng, phụ nữ không cần phải chứng minh mình “xứng đáng” để yêu bóng đá.

Có người mê chiến thuật, có người thích không khí sân cỏ, có người thần tượng cầu thủ, cũng có người đơn giản bị cuốn hút bởi cảm xúc mà môn thể thao này mang lại. Đàn ông vốn cũng yêu bóng đá theo hàng trăm cách khác nhau, và phụ nữ cũng vậy.

Bóng đá chưa bao giờ yêu cầu người hâm mộ phải cùng giới tính, cùng độ tuổi hay cùng lý do để được quyền đam mê nó.

Và có lẽ, hình ảnh một cô gái trẻ sẵn sàng chi hơn 180 triệu đồng để bay nửa vòng trái đất xem World Cup đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi hoài nghi về hai chữ “phong trào”.