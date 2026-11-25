Chiến thắng ngoạn mục

Trước khi màn so tài trên sân Hàng Đẫy bắt đầu, Vissel Kobe được đánh giá rất cao khi toàn thắng 4 trận, dẫn đầu bảng khu vực phía Đông với 12 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, CAHN mới có 4 điểm sau 4 trận. Cũng bởi thế, đội bóng Nhật Bản có phần chủ quan khi cất tiền đạo Yuya Osako trên băng ghế dự bị.

Brayan Perea (áo đỏ) tỏa sáng trước Vissel Kobe

Trong suốt hiệp đầu tiên, CAHN hoàn toàn lấn lướt. Nếu cú đá phạt đền phút thứ 11 của Alan chính xác, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số từ sớm. Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng ngành Công an vẫn kịp cú thể hóa cơ hội bằng bàn thắng của Stefan Mauk.

Sau giờ nghỉ, Vissel Kobe tung liền 3 ngôi sao là Osako, Ideguchi và Hamasaki vào sân. Thế nhưng, CAHN tiếp tục phá lưới ông lớn Nhật Bản sau 2 cú dứt điểm liên tiếp của Brayan Perea ở phút 49.

Ngay cả khi thủ môn vào thay người Vũ Thành Vinh mắc sai lầm, giúp Vissel Kobe có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 53, đội bóng Nhật Bản vẫn không thể đảo ngược tình thế. Trong một ngày Brayan Perea chói sáng, tiền đạo này tiếp tục "nổ súng" ở phút 57, ấn định chiến thắng 3-1 cho CAHN.

CAHN sáng cửa đi tiếp

Sau 5 trận, CAHN đang có 7 điểm, tạm thời xếp thứ 10. Cơ hội để thầy trò HLV Polking giành vé đi tiếp vào vòng knock-out hoàn toàn rộng mở. Lúc này, CAHN bằng điểm với đội đang xếp thứ 8 là Jeonbuk, song đội bóng Hàn Quốc chưa đá lượt trận thứ 5.

CAHN hoàn toàn còn cơ hội giành vé đi tiếp

Hiện tại, CAHN đang xếp trên toàn bộ 3 đội bóng Thái Lan tham dự đấu trường này là Buriram United (3 điểm), Port (3 điểm), Ratchaburi (2 điểm).

Tuy nhiên, khó khăn chờ đợi CAHN ở lượt trận kế tiếp khi họ phải hành quân đến sân một đội bóng Nhật Bản khác là Kashiwa Reysol (10 điểm, xếp thứ 3). Trận đấu này diễn ra lúc 17h ngày 1/12 (giờ Hà Nội).

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