Bộ mặt trái ngược của 2 đội

Sporting Lisbon và MU hiện cách nhau 3 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng Cúp C1. Trong khi đội bóng Bồ Đào Nha xếp hạng 10, thì nửa đỏ thành Manchester đứng thứ 17.

Mauricio Pochettino đã trải qua màn ra mắt ác mộng trên cương vị HLV trưởng MU. Đội bóng mới của ông phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool trong trận đấu mà họ chỉ còn 10 người.

Rất nhiều thách thức đang bủa vây HLV Pochettino

Dù HLV Pochettino thừa nhận thực tế rằng đội bóng của ông đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, nhà cầm quân người Argentina hy vọng các học trò có thể biến sự tức giận thành động lực thi đấu, qua đó nhanh chóng cải thiện tình hình.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Pochettino là giải quyết những vấn đề đáng báo động nơi hàng phòng ngự. MU hiện để thủng lưới tới 34 bàn sau 16 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Với tình hình như vậy, chuyến làm khách tại Bồ Đào Nha khó có thể mang tới nhiều nỗi lo cho "Quỷ đỏ". Hai chiến thắng liên tiếp trước Galatasaray và Lens giúp Sporting Lisbon khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1. Tuy nhiên, họ bất ngờ để thua LASK 2-3 trên sân nhà ở lượt trận thứ ba vòng bảng. Đội bóng Bồ Đào Nha nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Shakhtar Donetsk tại Stamford Bridge cách đây 3 tuần.

Thật bất ngờ khi Sporting Lisbon có cùng số điểm với Como, đội xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Cúp C1. Họ chuẩn bị bước vào trận đầu tiên dưới thời tân HLV Paulo Fonseca ở Cúp C1. Nhà cầm quân này đã cùng Sporting Lisbon giành chiến thắng trong cả 2 trận đầu tiên kể từ khi thay thế Rui Borges vào đầu tháng.

Sporting Lisbon đã ghi bàn trong cả 10 trận sân nhà mùa này. Đáng chú ý, 12 trên 14 trận sân nhà gần nhất của họ cũng khép lại với tổng số bàn thắng từ 3 trở lên. Đây là thống kê đáng chú ý, đặc biệt khi đối thủ sắp tới của họ là MU, đội bóng đang sở hữu hàng phòng ngự tệ nhất trong số các giải VĐQG hàng đầu tại châu Âu.

Dù "Quỷ đỏ" đang rất cần một kết quả tích cực để vực dậy tinh thần, đội bóng của HLV Fonseca sở hữu đủ sức mạnh tấn công để tiếp tục đẩy đội khách vào tình cảnh khó khăn. Sporting Lisbon hoàn toàn có cơ sở hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Lực lượng tan hoang của MU

Hàng loạt cầu thủ của MU đang gặp chấn thương. Ugarte, Baleba, Sesko đều vắng mặt ở trận này. Trong khi đó, cơ hội thi đấu của Rashford, Shaw và thủ môn dự bị Darlow vẫn đang là dấu hỏi.

Matheus Cunha, người ghi bàn quyết định trong chiến thắng trước Roma ở lượt trận gần nhất, sau đó đã phải nhận thẻ đỏ vì hai lỗi dẫn đến 2 thẻ vàng. Tiền đạo này hiện phải chấp hành án treo giò một trận.

Trong bối cảnh Cunha vắng mặt, Pochettino có thể đưa Amad Diallo trở lại đội hình xuất phát hoặc trao cơ hội đá chính hiếm hoi cho tiền đạo Joshua Zirkzee. Nếu lựa chọn phương án thứ hai, Bryan Mbeumo có thể được điều chuyển sang hành lang phải trên hàng công.

Trong khi đó, Sporting Lisbon nhiều khả năng có được lực lượng tốt nhất. Zeno Debast và Nuno Santos đang tiến gần ngày trở lại sau những chấn thương cơ.

Sau khi được cho nghỉ cuối tuần qua, Luis Suarez nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính Sporting Lisbon. Chân sút này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng Bồ Đào Nha với 13 pha lập công sau 15 trận trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn ít nhất 10 bàn so với bất kỳ đồng đội nào. Riêng tại Cúp C1, anh đã ghi 4 bàn sau 4 lần ra sân.