Real Madrid phải rất vất vả mới thắng Celta Vigo 2-1 trong thế bị dẫn trước, các bàn thắng của Jude Bellingham và Carlos Espi đã mang về 3 điểm cho thầy trò HLV Jose Mourinho. Sau trận đấu HLV người Bồ Đào Nha đã sớm tuyên bố Vinicius sẽ đá chính ở Cúp C1 giữa tuần tới, khi họ đón tiếp PSV.

Mourinho & Vinicius

Mùa giải này Vinicius đã có phong độ khá tệ, nhưng trong đêm thứ Bảy anh là lý do Real Madrid có thể ngược dòng. Tiền đạo người Brazil này kéo bóng lên ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Bellingham, trước khi thực hiện đường chuyền mang lại bàn ấn định cho Espi dù không được tính kiến tạo (Espi dứt điểm bồi).

Mourinho rất hài lòng với màn trình diễn của Vinicius và trong cuộc họp báo sau trận ông tuyên bố luôn: "Hôm qua tôi đã nói rằng việc Vinicius ngồi dự bị hay có tên trong đội hình xuất phát chẳng quan trọng gì cả. Để các anh khỏi phải hỏi lại tôi vào thứ Hai và chúng ta cũng đỡ tốn thời gian bàn tán, tôi xin phép được 'phá lệ' một chút để chốt lại vấn đề này: thứ Ba tới, Vinicius sẽ ra sân ngay từ đầu".

Espi dù chỉ là dự bị nhưng đã ghi 4 bàn chỉ trong chưa đến 100 phút ra sân tại La Liga và đó toàn là những bàn thắng quan trọng. Mourinho bình luận: "Với những cầu thủ có đặc điểm như cậu ấy, tôi không có ý nói rằng cậu ấy không thể đá chính hay chơi trọn vẹn 90 phút, nhưng lối chơi của đội thiên về kiểm soát, phối hợp chuyền bóng, trong khi cậu ấy lại là mẫu cầu thủ chuyên săn bàn trong vòng cấm. Khi chúng ta áp đảo một đối thủ chỉ biết phòng ngự, phong cách của cậu ấy thực sự trở nên cực kỳ nguy hiểm".

"Carlos sở hữu những phẩm chất tuyệt vời trong vòng cấm: biết chơi quay lưng về phía khung thành, giỏi không chiến, và luôn biết cách chọn vị trí tấn công ở cả cột gần lẫn cột xa... Lịch sử bóng đá cũng từng chứng kiến ​​không ít cầu thủ như vậy – những người dù không ra sân nhiều phút nhưng vẫn luôn biết cách tạo ra sự khác biệt mang tính quyết định".

"Chúng tôi rất hài lòng về Carlos. Hơn nữa, cậu ấy là kiểu người không bao giờ bận tâm đến những tranh luận kiểu như liệu mình có nên ngồi dự bị hay cần được ra sân nhiều hơn không... Cậu ấy hiểu rằng bản thân đang trong quá trình phát triển, biết rằng mình nhận được sự tôn trọng từ huấn luyện viên, đồng đội và cả người hâm mộ".

Espi đã ghi 4 bàn ở La Liga sau chưa đến 100 phút ra sân

Khi được phóng viên hỏi liệu Espi và Mbappe có thể cùng đá chính, Mourinho đáp: "Tôi có thể xếp họ đá như vậy. Nhưng khi chơi với hai tiền đạo cắm thực thụ, các cầu thủ chạy cánh phải lùi vào trong để hỗ trợ phòng ngự. Những cái tên như Diomande, Vinicius hay Arda (Guler) đều không có đặc điểm phù hợp với sơ đồ 4-4-2 thuần túy".

"Không biết các bạn có để ý thấy vị trí của Cucurella trong hiệp 2 không? Cậu ấy đã di chuyển vào trung lộ để phòng ngự. Cầu thủ chạy cánh phải, Javi Rueda, liên tục gây áp lực buộc Vinicius phải lùi về theo kèm; trong khi đó vì chúng ta thiếu người ở hàng tiền vệ, chính Cucurella là người phải bó vào trong. Mọi chuyện phức tạp hơn bạn tưởng nhiều".