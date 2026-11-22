Kịch bản dễ xảy ra nhất: Song tấu Gakpo – Isak “đốt lưới” MU

Dù 3 trận gần nhất MU không thua Liverpool, cả 3 trận đó Liverpool đều chọc thủng lưới MU nhờ công của Cody Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan đã chọc thủng lưới MU tới 5 lần tại Premier League từ khi tới Liverpool, và 4 trong số đó được ghi tại Anfield.

Bên cạnh Gakpo, Alexander Isak đã ghi 7 bàn từ đầu mùa ở Premier League và 7 bàn này được ghi chỉ sau 11 cú dứt điểm trúng đích. Isak đã sút 25 lần từ đầu mùa và mất chỉ 3,5 lần dứt điểm để ghi 1 bàn, tỷ lệ cao thứ 2 Premier League giữa các tiền đạo, với chỉ Joao Pedro (Chelsea) có tỷ lệ cao hơn ở mức 3,2 lần/bàn (16 lần sút – 5 bàn).

Kịch bản thứ 2: Mbeumo mở tỷ số?

Bryan Mbeumo đã mở tỷ số cho MU ở 3 trận gần nhất anh lập công (trước Everton, Tottenham và Leeds – cả 3 trận đều có kết quả hòa), và cũng chính anh đã mở tỷ số vào lưới Liverpool ở trận lượt đi mùa trước. Lúc này chỉ mỗi Mbeumo là người đã ghi bàn mở điểm cho MU ở Premier League.

Kịch bản thắng – hòa – thua

Liverpool bất ngờ chật vật tại sân nhà Anfield với chỉ 5 điểm giành được trên 18 điểm tối đa, tỷ lệ giành điểm sân nhà thấp nhất của bất cứ đội nào trong mùa này. Họ thua Arsenal 0-1 ở trận gần nhất tại Anfield và nếu thua MU, “The Reds” sẽ có lần đầu tiên thua liền 2 trận sân nhà sau 5 năm.

Tuy nhiên MU đá sân khách cũng chẳng hay gì, chỉ giành 5 điểm sau 5 trận và ghi có 4 bàn thắng. Họ đã 7 lần bị ghi bàn mở tỷ số và thua tới 4 trận trong số đó, bao gồm 2 thất bại trên sân khách.