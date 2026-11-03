Dàn hot girl pickleball mặc đồ độc lạ thi đấu, khoe vóc dáng nóng bỏng

Giải pickleball Halloween Icon 2026 diễn ra cuối tuần qua tại TP.HCM thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo người nổi tiếng và các mỹ nhân tham gia tranh tài. Được tổ chức đúng dịp đặc biệt, giải đấu mang đến không khí sôi động với hàng loạt màn hóa trang độc đáo trên sân.

Nổi bật là nữ DJ Bling khi hóa thân thành hình tượng “cô dâu ma”. Không chỉ thi đấu ấn tượng để lọt vào top 8 đội mạnh nhất, Bling còn giành giải thưởng phụ “VĐV có màn hóa trang ấn tượng nhất”.

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 cho biết hiện cô vẫn duy trì tập luyện pickleball đều đặn 3 buổi mỗi tuần. Người đẹp cũng tiết lộ sẽ trở lại tranh tài tại một giải pickleball lớn vào giữa tháng 11 tới.

Cùng nhận giải “VĐV có màn hóa trang ấn tượng nhất” là diễn viên, người mẫu Thùy Trâm. Người đẹp mang đến tiếng cười cho giải đấu với bộ trang phục hóa thân thành một chú cừu vô cùng hài hước và cá tính.

Rời bỏ màn hóa trang độc lạ, Thùy Trâm tiếp tục gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng quyến rũ.

Người đẹp Đỗ Thùy Dung lại lựa chọn hình tượng “cô thỏ” dễ thương. Từng lọt top 10 Miss Earth Vietnam 2023, cô thường xuyên góp mặt tại các giải pickleball. Đáng chú ý, Thùy Dung còn thể hiện sự nghiêm túc khi thuê HLV riêng hướng dẫn và dành nhiều thời gian tập luyện trong tuần để nâng cao trình độ.

Ca sĩ Hồ Nhi cũng trở thành tâm điểm khi nhận giải thưởng “Vận động viên đột phá”. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ góp mặt tại một giải pickleball, nhưng cô đã để lại dấu ấn đáng nhớ.

Trong khi đó, người mẫu Avan Ton gây chú ý với những phụ kiện hóa trang ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, do công việc bận rộn khiến cô chỉ có ít thời gian tập luyện trong tuần trước giải, người đẹp không thể tiến sâu như kỳ vọng.

Hot girl Kiều Mi có màn trình diễn nổi bật khi xuất sắc giành ngôi á quân. Người đẹp cho biết đã làm quen với pickleball khoảng 2 năm, nhưng chỉ thực sự tập luyện đều đặn hơn trong thời gian gần đây. Cô dự định tăng cường độ tập luyện để có thể góp mặt ở nhiều giải đấu hơn trong thời gian tới.

Hot girl Miu Hà tham gia giải đấu vào đúng dịp sinh nhật

Không trực tiếp thi đấu do đảm nhận vai trò trong ban tổ chức, Lilly Luta vẫn thu hút sự chú ý với bộ trang phục độc đáo và nổi bật trên sân. Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ niềm vui khi có thể tạo ra một sân chơi thú vị, vui vẻ cho cộng đồng pickleball.

Lilly Luta cũng bật mí sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều giải đấu hấp dẫn trong thời gian tới, góp phần lan tỏa sức hút của bộ môn thể thao đang ngày càng được yêu thích này.