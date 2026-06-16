Hot girl mê pickleball cổ vũ Croatia, nhan sắc nổi bật ở "Nóng cùng World Cup 2026"

Ngay sau khi chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" chính thức lên sóng những số đầu tiên, Trần Thu Hiền cô gái đại diện cho đội tuyển Croatia nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Sở hữu danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024, người đẹp sinh năm 2004 này còn mang đến một làn gió mới đầy khỏe khoắn nhờ niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball.

Thu Hiền là đại diện cổ vũ cho Croatia trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026"

Từ hiện tượng sân Hàng Đẫy đến "bóng hồng" trường quay VTV

Thu Hiền không phải là cái tên quá xa lạ đối với những người yêu bóng đá Việt Nam. Trước khi ghi tên mình vào dàn hot girl của mùa giải năm nay, cô nàng quê Bắc Ninh từng một lần “gây bão” cõi mạng khi vô tình lọt vào ống kính máy quay (cameraman) của VTV khi đang chăm chú theo dõi một trận đấu trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy. Nét đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ tự nhiên lúc đó đã giúp Thu Hiền lập tức được săn đón.

Đến với "Nóng cùng FIFA World Cup 2026", Thu Hiền đã có một sự trưởng thành vượt bậc về cả nhan sắc lẫn sự tự tin. Trang cá nhân của cô hiện đã vượt mốc 287.000 người theo dõi. Khi những hình ảnh đầu tiên trong trang phục ca-rô đỏ trắng đặc trưng của đội tuyển Croatia được đăng tải, bài viết của cô đã nhận về "bão" tương tác với hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Thu Hiền (bên trái) từng gây sốt khi cổ vũ tuyển Việt Nam tại Hàng Đẫy

Cư dân mạng rần rần: "Hứa xem không sót trận nào của Croatia!"

Trên các diễn đàn và ngay dưới bài đăng của Thu Hiền, người hâm mộ túc cầu giáo tại Việt Nam đã để lại rất nhiều bình luận sôi nổi. Sự xuất hiện của một đại diện xinh đẹp đã làm tăng thêm tinh thần cho các fan của đội bóng vùng Balkan.

Một tài khoản mang tên Tuấn Anh bình luận: "Mọi năm hay cổ vũ cho Brazil nhưng năm nay có đại diện xinh thế này thì xin phép quay xe sang làm fan phong trào của Croatia nhé!". Trong khi đó, nhiều cổ động viên trung thành của Modric cũng hào hứng: "Croatia năm nay đồng đều từ đội hình ngoài đời cho đến đại diện trên truyền hình, xem số nào có Thu Hiền là phải bật tivi ngay".

Nhiều người dành lời khen cho gu chọn đồ thể thao vừa vặn, tôn dáng nhưng vẫn giữ được sự năng động, trẻ trung đúng lứa tuổi 2004 của cô nàng. Đáp lại tình cảm này, Thu Hiền liên tục gửi lời cảm ơn và không quên kêu gọi: "Mọi người nhớ đón xem chương trình và tiếp sức cho Croatia cùng Hiền nha!".

Cô thích chơi pickleball, golf và nhiều môn thể thao khác

"Tín đồ" pickleball chính hiệu và lối sống năng động

Khác với định kiến về những "bóng hồng" chỉ lên hình làm đẹp đội hình, Trần Thu Hiền ngoài đời là một người cực kỳ yêu thích vận động và thể thao thực thụ. Trên Instagram và Facebook cá nhân, bên cạnh các layout trang điểm đi sự kiện lộng lẫy, cô nàng chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc mồ hôi nhễ nhại trên sân tập gym hay sân chơi pickleball, bộ môn thể thao đang cực kỳ thịnh hành đối với giới trẻ.

Thu Hiền từng chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm hứng: "Năng lượng tích cực luôn bắt đầu từ những thói quen tích cực, một buổi tập nhẹ nhàng để nạp năng lượng cho ngày mới". Chính việc chăm bón cho sức khỏe hình thể thông qua pickleball và gym đã mang lại cho Thu Hiền một vóc dáng săn chắc, tràn đầy sức sống cùng một thần thái rạng rỡ trước ống kính máy quay truyền hình.

Sức nóng theo từng bước chân của tuyển Croatia

Trận ra quân của đội tuyển Croatia tại FIFA World Cup 2026 đang đến rất gần (Croatia - Anh, 3h, 18/6). Đây được dự đoán là một mùa giải vô cùng cảm xúc khi cũng là kỳ World Cup cuối cùng của huyền thoại Luka Modric. Đồng hành cùng bước đi của những chiến binh áo ca-rô, Trần Thu Hiền khẳng định cô sẽ cháy hết mình trong các buổi lên sóng trực tiếp, đóng vai trò là cầu nối truyền lửa từ trường quay đến hàng triệu khán giả yêu bóng đá qua màn ảnh nhỏ.

Sự kết hợp giữa nhan sắc của một Á hậu, sự hiểu biết và năng động của một cô gái đam mê thể thao thực thụ hứa hẹn sẽ giúp Trần Thu Hiền tiếp tục duy trì độ nhiệt và "gây bão" trong suốt hành trình World Cup năm nay.

Những hình ảnh đẹp của Thu Hiền thông qua trang cá nhân của cô