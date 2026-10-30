Diễn viên xinh đẹp Thúy Ngân ra sân là có cúp, đọ sắc cùng dàn hot girl pickleball

Giải pickleball Kamito Cúp 2026 diễn ra ngày 28/10 tại TP.HCM gây chú ý khi thu hút đông đảo người nổi tiếng tham dự. Nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu góp mặt, tạo nên bầu không khí sôi động bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn.

Nổi bật trong số đó là diễn viên Thúy Ngân. Cô cùng các đồng đội gồm MC Lý Chánh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và người mẫu Hằng Vũ giành ngôi á quân nội dung Celeb Series A.

Thúy Ngân cho biết cô bắt đầu làm quen với pickleball khoảng một năm trước. Tuy nhiên, do lịch trình công việc bận rộn, nữ diễn viên không có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu. Có những tuần cô chơi 2-3 buổi, nhưng cũng có thời điểm chỉ ra sân được một lần.

Đáng chú ý, đây mới là giải đấu thứ hai mà Thúy Ngân tham dự. Ở giải trước, cô đã giành chức vô địch, còn lần này tiếp tục có thêm một danh hiệu khi cán đích ở vị trí á quân.

“Tôi cảm thấy mình khá may mắn. Một phần nữa là tôi có những người đồng đội tuyệt vời và đoàn kết. Dù chúng tôi thua ở trận ra quân, đồng đội vẫn có tinh thần rất thoải mái. Có lẽ nhờ vậy mà tôi cũng chơi tốt hơn”, Thúy Ngân chia sẻ.

Nữ diễn viên hài lòng với màn thể hiện của bản thân, dù vẫn có chút tiếc nuối ở trận chung kết. Theo Thúy Ngân, việc phải thi đấu nhiều trận khiến cô xuống sức, không thể thể hiện đúng khả năng trong cuộc đối đầu quyết định.

Một gương mặt đáng chú ý khác tại giải là Giang Phạm. Người đẹp làng pickleball cùng các đồng đội Hữu Long, Nguyễn Ánh Dương và Lê Anh Thơ xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung Celeb Series C.

Đây là chức vô địch đồng đội thứ hai liên tiếp của Giang Phạm chỉ trong vòng 3 ngày. Trước đó, cô cũng đăng quang tại giải pickleball Edison Shang Cup 2026, khép lại ngày thi đấu 26/10 với thêm một danh hiệu đáng nhớ.

Ở nội dung Series B, siêu mẫu Kỳ Hân cùng các đồng đội Quốc Huy Drumer, Trung Quân và Trương Thảo Nhi giành chức vô địch.

Trong khi đó, danh hiệu cao nhất nội dung Series A thuộc về đội của Gia Thắng, Long Đẹp Trai, Thanh Thảo và Trúc Nguyễn.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, khán giả còn được theo dõi những trận show match với sự góp mặt của nhiều tay vợt nổi bật như Lý Hoàng Nam, Robert Huy, Tống Nhật Minh, Lê Xuân Đức, Bá Trọng và Jolie Lam.

Sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng, kết hợp giữa thể thao và giải trí, góp phần tạo nên sức hút cho giải đấu. Giải mang đến sân chơi giao lưu, tranh tài cho những người yêu thích pickleball, trong đó có nhiều nghệ sĩ và người đẹp đang tích cực theo đuổi bộ môn này.