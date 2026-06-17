Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển đua tài cùng cao thủ thế giới tại PPA Asia 500 Beijing Open

Thuộc hệ thống PPA Tour Asia, Beijing Open là giải đấu cấp độ 500 với tổng quỹ thưởng lên tới 70.000 USD, đồng thời trao 500 điểm thưởng trên bảng xếp hạng PPA cho các nhà vô địch. Giải đấu quy tụ hàng trăm vận động viên đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện pickleball lớn nhất châu lục trong năm 2026.

Tay vợt Lý Hoàng Nam quay trở lại đường đua PPA Tour Asia

Sân đấu thi đấu Diamond Court nằm trong khu Olympic Green nổi tiếng hứa hẹn mang đến những trận đẳng cấp quốc tế cho các vận động viên và người hâm mộ. Việc Trung tâm Tennis Quốc gia Bắc Kinh, nơi từng đăng cai các nội dung quần vợt tại Olympic Bắc Kinh 2008, lần đầu tiên tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia được xem là dấu mốc quan trọng đối với sự phát triển của pickleball tại Trung Quốc và châu Á.

Đoàn Việt Nam tham dự giải đấu với lực lượng đông đảo cùng nhiều tay vợt đang đạt phong độ cao. Trong số đó, Trương Vinh Hiển, hạt giống số 2 nội dung đơn nam, được đánh giá là một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Một tay vợt sáng giá khác là Lý Hoàng Nam, nhà vô địch MB Hanoi Cup 2026 và hiện xếp hạng 15 trên bảng xếp hạng PPA.

Tay vợt hạt giống của giải - Trương Vinh Hiển

Ở nội dung nữ, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu sau thành tích á quân tại Macao Open 2026. Hai tay vợt trẻ Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần cũng góp mặt, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đáng chú ý trước các đối thủ quốc tế.

Giải đấu quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của pickleball thế giới và châu Á. Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Zane Ford được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhờ phong độ ổn định trên hệ thống PPA Tour. Trong khi đó, Hong Kit Wong, hạt giống số 3, tiếp tục là niềm hy vọng lớn của pickleball châu Á. Nội dung đơn nữ cũng chứng kiến cuộc cạnh tranh hấp dẫn với sự hiện diện của Chao Yi Wang, hạt giống số 1 và là một trong những tay vợt nữ hàng đầu khu vực hiện nay. Hạt giống số 3 Yufei Long được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây.

Ngày 17/6, Lý Hoàng Nam đã lọt vào bán kết vòng loại nội dung đơn nam, sau khi lần lượt giành chiến thắng trước Jek Patrick Liam Divinagracia (VĐV người Philippines, 11-0, 11-3) ở vòng 16 tay vợt và Jose Maria Pague (Philippines, 11-6, 11-1) ở tứ kết.

Ngoài ra, Lý Hoàng Nam ở vòng loại đôi nam nữ, đánh cặp cùng Yuta Funemizu, cũng đã thắng trận đầu để giành quyền đi tiếp.

Toàn bộ các trận đấu thuộc PPA Asia 500 Beijing Open 2026 sẽ được FPT Play truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.