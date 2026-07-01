Ecuador khiếu nại FIFA sau khi bị loại, tố bị "chơi xấu" & phơi bày bất cập ở World Cup

⚠️ Di chuyển quá nhiều khiến cầu thủ không đảm bảo sức khỏe để thi đấu

Theo tờ Marca cho biết, Liên đoàn Bóng đá Ecuador (FEF) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau trận thua Mexico ở vòng 1/16 World Cup 2026. Theo đóm FEF cho rằng ban huấn luyện và các cầu thủ Ecuador đã phải chịu sự bất công khi không có đủ thời gian nghỉ ngơi, bị ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần trong trận đấu gặp chủ nhà Mexico.

Các cầu thủ Ecuador không có được trạng thái tốt nhất khi đối đầu với tuyển Mexico

Cụ thể, trận cuối vòng bảng của Ecuador và tuyển Đức diễn ra tại bang New Jersey (Mỹ) vào ngày 25/6. Ecuador thắng ngược 2-1 nhờ các bàn thắng của Nilson Angulo và Gonzalo Plata, qua đó giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Sau trận đấu này, Ecuador phải di chuyển từ New Jersey (Mỹ) đến Mexico City để gặp chủ nhà Mexico ở vòng 1/16. Quãng đường bay thẳng giữa hai thành phố khoảng 3,400 km, dự kiến trong khoảng 3-5 giờ đồng hồ.

Tuy nhiên, đội tuyển Ecuador gặp một số trục trặc về hậu cần, thời gian làm thủ tục và cả thời gian di chuyển về khách sạn khiến đội bóng này đã trải qua hành trình lên tới 9 giờ. HLV trưởng của Ecuador là ông Sebastian Beccacece cũng cho rằng các học trò của mình đã mệt mỏi sau một hành trình di chuyển quá dài cũng như có quá ít thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

Đoàn quân của HLV Sebastian Beccacece mất 9 giờ di chuyển từ Mỹ sang Mexico, thay đổi chỗ ở cũng như múi giờ

Khiếu nại này của FEF cũng phơi bày thực trạng lớn nhất của World Cup năm nay khi có đến 3 quốc gia cùng đăng cai tổ chức là việc một số đội bóng sẽ phải đối mặt với việc di chuyển nhiều giờ đồng hồ từ quốc gia này đến quốc gia khác, thay đổi về khách sạn, thói quen lẫn múi giờ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và tinh thần.

🚨 Cổ động viên Mexico gây ảnh hưởng đến đội bóng Ecuador nghỉ ngơi

Song song đó, Liên đoàn bóng đá Ecuador cũng phản ánh việc các cầu thủ đã không thể có được sự nghỉ ngơi tốt nhất trước trận đấu khi bị các cổ động viên quá khích của Mexico làm phiền.

Đội tuyển Ecuador bị loại tại vòng 1/16 khi để thua 0-2 trước chủ nhà Mexico

Theo đó, nhiều CĐV Mexico đã tụ tập bên ngoài khách sạn của đội tuyển Ecuador trong đêm trước trận đấu, tạo ra tiếng ồn lớn nhằm ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi của các cầu thủ. Điều này đặt câu hỏi liệu FIFA và ban tổ chức có đang bảo đảm đầy đủ điều kiện nghỉ ngơi, an ninh và sự công bằng cho các đội tuyển hay không, nhất là khi World Cup 2026 diễn ra trên phạm vi rất rộng với ba quốc gia đồng đăng cai.

Tờ Marca cho rằng FIFA phải xem xét nghiêm túc vấn đề an ninh để hạn chế các hành vi gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của các đội bóng trong những trận đấu tiếp theo.

Về phía Ecuador, đơn khiếu nại được cho là nhằm yêu cầu FIFA điều tra sự việc và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trong tương lai, thay vì phủ nhận kết quả trận đấu hay yêu cầu thay đổi kết quả.