Fulham phơi bày những điểm yếu của Man City

Man City đang gặp khó khăn đến mức ngay cả cuộc tiếp đón Fulham cũng không thể giúp họ tìm lại chiến thắng.

Sự sa sút đáng ngại của Man City

Trước chuyến làm khách tại Etihad, Fulham đã thua Man City 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là chuỗi thất bại dài nhất giữa hai đội bóng trong lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, lần này, thầy trò Alvaro Arbeloa đã ra về với một điểm xứng đáng sau trận hòa 1-1.

Đây là trận thứ tư liên tiếp Man City không thắng tại Premier League. Hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, khả năng kiểm soát chuyển trạng thái thiếu hiệu quả, trong khi chân sút chủ lực Erling Haaland phung phí cơ hội. Man City đang trở nên khác biệt hoàn toàn so với tập thể từng khởi đầu mùa giải bằng 7 chiến thắng liên tiếp.

Đáng lo ngại hơn, Napoli và Arsenal đang chờ đợi họ trong tuần tới.

"Chúng tôi không hài lòng khi trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Tuy nhiên, những giai đoạn như vậy là điều bình thường trong hành trình phát triển của một đội bóng. Điều quan trọng là phải tìm cách giữ sạch lưới. Đôi khi, bạn cần thắng 1-0 để tạo ra khác biệt", Maresca chia sẻ.

Thực tế, những vấn đề của Man City đang ngày càng rõ ràng. Brighton từng đánh bại họ tại Etihad bằng một pha phản công. Nottingham Forest ghi 3 bàn từ những tình huống chuyển trạng thái. Còn bàn thắng của Fulham xuất phát từ một quả ném biên sâu bên phần sân nhà.

Hàng thủ báo động, Haaland đánh mất bản năng sát thủ

Man City đã để đối phương ghi bàn mở tỷ số trong cả 4 vòng Premier League gần nhất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 họ rơi vào tình cảnh này. Trên mọi đấu trường, đội bóng của Maresca cũng trải qua 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Tiền đạo Muniz ghi bàn vào lưới Man City

Đáng chú ý, những bàn thua thường đến rất sớm. Nottingham Forest mở tỷ số sau 6 phút, Brighton cần 8 phút, Aston Villa ghi bàn ở phút thứ 6, còn Fulham chọc thủng lưới Man City ngay phút 16.

"Tôi nghĩ gần 80% số bàn thua của chúng tôi đến trong 20 phút đầu mỗi hiệp. Rõ ràng có điều gì đó cần cải thiện", Maresca thừa nhận.

Trong màn tiếp đón Fulham, Elliot Anderson là điểm sáng hiếm hoi của Man City. Tiền vệ này thể hiện tinh thần thi đấu tích cực ngay cả khi các đồng đội chơi thiếu năng lượng. Anh cũng chính là người thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm trong hiệp hai.

Maresca tiết lộ Anderson lần đầu được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công mùa này nhằm tìm kiếm sự cân bằng mới cho đội bóng.

Trong khi đó, Haaland tiếp tục gây thất vọng. Tiền đạo người Na Uy có tới 4 cơ hội trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Anh từng nhiều lần che lấp những hạn chế của Man City bằng khả năng săn bàn xuất sắc. Tuy nhiên, khi Haaland sa sút, những vấn đề trong lối chơi của đội bóng lập tức bị phơi bày.

Napoli và Arsenal quyết định tương lai Maresca?

Dù vậy, Man City dường như đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Hai trận đấu với Napoli và Arsenal trong tuần tới có thể ảnh hưởng lớn đến triển vọng mùa giải: Tiếp Napoli lúc 3h ngày 25/11 (giờ Hà Nội) ở vòng bảng Champions League, sau đó đại chiến Arsenal lúc 23h30 ngày 29/11 trên sân Emirates.

Man City đang chơi rất tệ, trong đó cây săn bàn chủ lực Haaland đánh rơi phong độ

Nếu giành kết quả tích cực, thầy trò Maresca sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin và chứng minh họ vẫn đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Ngược lại, hai thất bại liên tiếp có thể khiến Man City ngày càng tụt lại phía sau, đồng thời làm gia tăng những hoài nghi về năng lực của nhà cầm quân người Italia.

Bên cạnh áp lực chuyên môn, Man City còn phải đối mặt với những cáo buộc vi phạm quy định tài chính của Premier League. Bóng đen pháp lý tiếp tục phủ lên tương lai CLB, tạo ra bầu không khí bất định.

Trong hoàn cảnh ấy, Maresca không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào bóng đá và tìm cách giải quyết những vấn đề trước mắt. Nếu không sớm cải thiện hàng thủ, khả năng kiểm soát trận đấu và hiệu suất ghi bàn của Haaland, mùa giải của đội chủ sân Etihad có nguy cơ đi chệch hướng.