Áp lực bủa vây Pochettino sau màn ra mắt thảm họa

Manchester United bước vào chuyến hành quân đến sân Sporting Lisbon lúc 3h ngày 26/11 (giờ Hà Nội) với tâm trạng không thể nặng nề hơn. Thất bại 0-4 trước Liverpool không chỉ khiến “Quỷ đỏ” chịu tổn thất lớn về mặt điểm số mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề, dù HLV Mauricio Pochettino vừa ra mắt.

HLV Pochettino ra mắt thảm họa ở MU

Đây là khởi đầu không ai mong muốn đối với chiến lược gia người Argentina. Được kỳ vọng mang đến luồng sinh khí mới, Pochettino lại phải chứng kiến đội bóng của mình sụp đổ trước đại kình địch. Hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn, tuyến giữa dễ dàng bị chia cắt, trong khi hàng công gần như không tạo được sức ép đủ lớn để gây khó khăn cho đối phương.

Điều đáng lo ngại là những vấn đề ấy không đơn thuần xuất phát từ một vài sai lầm cá nhân. MU bộc lộ sự thiếu gắn kết trong cách vận hành, đặc biệt ở khả năng chuyển đổi trạng thái và chống phản công. Khi đối thủ tăng tốc, hàng thủ đội bóng áo đỏ thường xuyên rơi vào tình trạng bị động. Tất nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của Leny Yoro ngay phút thứ 8 đã mở ra ngày thi đấu tồi tệ cho “Quỷ đỏ”.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu Sporting Lisbon mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sau bốn lượt trận League Phase Champions League, MU có 6 điểm với hai chiến thắng và hai thất bại. Thành tích này chưa đẩy họ vào đường cùng, nhưng cũng không cho phép đội bóng chủ quan nếu muốn duy trì cơ hội tiến sâu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sporting Lisbon không phải đối thủ dễ bắt nạt

Sporting Lisbon là thử thách đáng gờm đối với MU, nhất là khi đại diện Bồ Đào Nha được chơi trên sân nhà. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu năng lượng, khả năng tổ chức pressing tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Hàng phòng ngự MU chơi siêu tệ trước Liverpool

Đối với Pochettino, đây là đối thủ có thể khai thác triệt để những khoảng trống mà MU để lộ trước Liverpool. Nếu tiếp tục duy trì hàng phòng ngự thiếu kết nối, đội khách hoàn toàn có nguy cơ phải trả giá. Những tình huống mất bóng ở khu vực giữa sân, khả năng bọc lót chậm chạp của các hậu vệ và sự thiếu quyết liệt trong tranh chấp sẽ là những điểm Sporting có thể nhắm đến.

Bởi vậy, ưu tiên hàng đầu của Pochettino chắc chắn phải là khôi phục sự cân bằng cho đội hình. MU cần một tuyến giữa đủ khả năng kiểm soát nhịp độ, hạn chế những pha mất bóng nguy hiểm và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Thay vì cố gắng triển khai lối chơi tấn công tốc độ ngay lập tức, đội bóng có thể cần tiếp cận trận đấu thận trọng hơn.

Bên cạnh đó, khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề cần được cải thiện. MU không thể trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân nếu muốn giành kết quả tích cực trên sân khách. Các phương án tấn công phải có sự liên kết, trong khi những cầu thủ chạy cánh cần chủ động hỗ trợ phòng ngự để tránh khiến hàng thủ rơi vào thế quá tải.

Pochettino cần chứng minh năng lực vực dậy MU

Sau cú ngã trước Liverpool, Pochettino đứng trước bài toán không dễ giải. Ông cần nhanh chóng giúp các học trò lấy lại sự tự tin, đồng thời điều chỉnh những khiếm khuyết chiến thuật đã bộc lộ. Một chiến thắng trước Sporting Lisbon không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn có thể trở thành cú hích tinh thần cần thiết cho toàn đội.

Yoro mắc sai lầm trước Isak

Trước Liverpool, MU bắt đầu bằng sơ đồ 3 hậu vệ. Nhưng thực tế ở Anfield cũng như suốt giai đoạn cùng Ruben Amorim cho thấy, đội bóng này không có khả năng chơi tốt trong sơ đồ đó. Câu hỏi với Pochettino là ông có đủ dũng cảm để tiếp tục đặt niềm tin vào hệ thống chiến thuật đó hay không?

Bên cạnh đó, Pochettino cũng phải giải quyết bài toán tâm lý. Thất bại 0-4 trước Liverpool chắc chắn ảnh hưởng đến sự tự tin của nhiều cầu thủ, đặc biệt là những người mắc sai lầm trực tiếp như Yoro hay bị fan chỉ trích nhiều như Tielemans. Nếu không nhanh chóng lấy lại tinh thần, MU có thể tiếp tục rơi vào vòng xoáy bất ổn, ngay cả khi đối thủ không sở hữu sức mạnh vượt trội như Liverpool.

Chuyến làm khách tại Lisbon vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một trận đấu thông thường ở Champions League. Đây là cơ hội để Pochettino chứng minh thất bại trong ngày ra mắt chỉ là cú vấp ban đầu, thay vì dấu hiệu cho thấy những khó khăn kéo dài đang chờ đợi ông tại Old Trafford.