Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Vissel Kobe: Hòa đã là thành công (Cúp C1 châu Á)
(19h15, 24/11, vòng bảng AFC Champions League Elite) Vissel Kobe mạnh cỡ nào? Họ toàn thắng từ đầu giải. Do đó CAHN hòa được sẽ là thành công.
19h15, 24/11 |
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Hậu
Quang Vinh
Adou Minh
Thành Long
Văn Toản
Stephan Mauk
Damian Sabater
Văn Đô
Alan
Perea
Điểm
Arai
Lino
Iwanami
Caetano
Nagato
Watanabe
Kuwasaki
Goke
Hamatsu
Hamasaki
Jean Patric
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CAHN đã kết thúc nửa đầu vòng bảng AFC Champions League Elite với 4 điểm sau 4 trận và xếp thứ 11. Đây là kết quả rất tốt cho CAHN khi gặp nhiều đối thủ mạnh, thậm chí CAHN đáng lẽ phải có 2 trận thắng nếu tận dụng tốt cơ hội ở trận gặp Kyoto Sanga.
Khả năng dứt điểm của CAHN đang có vấn đề và việc vắng Đình Bắc do chấn thương càng gây khó khăn cho HLV Mano Polking. Mặc dù vậy Leo Artur, Alan Grafite cùng với Perea Brayan đã ghi không dưới 5 bàn/người từ đầu mùa ở mọi giải đấu.
Tuy nhiên sẽ rất khó để ghi bàn nào trước Vissel Kobe, đội không những toàn thắng từ đầu vòng bảng mà còn thủng chỉ 3 bàn thua. Phong độ của Vissel Kobe ở J-League gần đây không tốt, nhưng khi ra sân chơi châu lục họ vẫn có sự áp đảo.
Xem trọn vẹn AFC Champions League 2026/2027 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
ANTD.VN - Thầy trò HLV Alexandre Polking thể hiện quyết tâm giành điểm trước Vissel Kobe - đội bóng Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng C1 châu Á...