19h15, 24/11 | Công an Hà Nội 0 - 0 Vissel Kobe (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Vissel Kobe Vissel Kobe Điểm Nguyễn Filip Văn Hậu Quang Vinh Adou Minh Thành Long Văn Toản Stephan Mauk Damian Sabater Văn Đô Alan Perea Điểm Arai Lino Iwanami Caetano Nagato Watanabe Kuwasaki Goke Hamatsu Hamasaki Jean Patric Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Vissel Kobe Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Adou Minh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damian Sabater, Văn Đô, Alan, Perea Arai, Lino, Iwanami, Caetano, Nagato, Watanabe, Kuwasaki, Goke, Hamatsu, Hamasaki, Jean Patric

CAHN đã kết thúc nửa đầu vòng bảng AFC Champions League Elite với 4 điểm sau 4 trận và xếp thứ 11. Đây là kết quả rất tốt cho CAHN khi gặp nhiều đối thủ mạnh, thậm chí CAHN đáng lẽ phải có 2 trận thắng nếu tận dụng tốt cơ hội ở trận gặp Kyoto Sanga.

Khả năng dứt điểm của CAHN đang có vấn đề và việc vắng Đình Bắc do chấn thương càng gây khó khăn cho HLV Mano Polking. Mặc dù vậy Leo Artur, Alan Grafite cùng với Perea Brayan đã ghi không dưới 5 bàn/người từ đầu mùa ở mọi giải đấu.

Tuy nhiên sẽ rất khó để ghi bàn nào trước Vissel Kobe, đội không những toàn thắng từ đầu vòng bảng mà còn thủng chỉ 3 bàn thua. Phong độ của Vissel Kobe ở J-League gần đây không tốt, nhưng khi ra sân chơi châu lục họ vẫn có sự áp đảo.

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