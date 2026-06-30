Đức thua sốc ở World Cup: HLV Nagelsmann chốt tương lai, chờ sếp lớn phán quyết

HLV Nagelsmann không từ chức sau "cú sốc" World Cup

Tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với vị thế là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, "Cỗ xe tăng" lại gây thất vọng lớn khi bị Paraguay loại ngay từ vòng 32 đội sau thất bại 4-5 trên loạt sút luân lưu, khép lại hành trình đầy tiếc nuối.

HLV Julian Nagelsmann không từ chức sau thất bại trước Paraguay.

Kết quả này lập tức khiến chiếc ghế của HLV Julian Nagelsmann trở thành tâm điểm chú ý. Nhà cầm quân 39 tuổi phải hứng chịu không ít chỉ trích từ truyền thông cũng như người hâm mộ Đức sau khi đội tuyển tiếp tục gây thất vọng ở một giải đấu lớn.

Dẫu vậy, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận với MagentaTV, Nagelsmann khẳng định ông chưa từng nghĩ đến chuyện từ chức. "Tôi vẫn muốn tiếp tục công việc của mình. Trong bóng đá, không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của HLV.

Nếu DFB muốn tôi tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ở EURO và Nations League, tôi hoàn toàn sẵn sàng. Nếu họ có quan điểm khác, họ nên nói thẳng với tôi", Nagelsmann chia sẻ. Khi được hỏi liệu có tìm đến những người tiền nhiệm giàu kinh nghiệm như Berti Vogts để tham khảo lời khuyên hay không, chiến lược gia người Đức khéo léo từ chối bình luận sâu nhằm tránh tạo thêm những tranh cãi không cần thiết.

ĐT Đức chia tay World Cup 2026 sau trận thua Paraguay ở vòng 32 đội.

DFB vẫn đặt niềm tin vào Nagelsmann

Trong khi dư luận Đức tranh cãi gay gắt về tương lai của vị HLV trẻ tuổi, Giám đốc thể thao của DFB (Liên đoàn bóng đá Đức) Rudi Völler lại phát đi tín hiệu tích cực. Ông khẳng định Nagelsmann vẫn là một trong những HLV xuất sắc nhất của bóng đá Đức hiện nay và xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Tuy nhiên, Völler cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng không thuộc về cá nhân ông mà sẽ do ban lãnh đạo DFB cùng nhau thống nhất.

"Julian là một HLV đẳng cấp. Tôi luôn tin tưởng cậu ấy, nhưng đây không phải quyết định của riêng tôi. Chúng tôi sẽ họp trong một hoặc hai ngày tới để đánh giá toàn bộ giải đấu và đưa ra kết luận cuối cùng", ông RudiVöller cho biết.

Theo truyền thông Đức, DFB sẽ sớm có cuộc họp khẩn để phân tích nguyên nhân thất bại tại World Cup 2026 cũng như đánh giá toàn diện quá trình làm việc của Nagelsmann kể từ khi tiếp quản đội tuyển. Thất bại trước Paraguay khiến bóng đá Đức tiếp tục trải qua thêm một giải đấu lớn đáng quên.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ, bắt đầu từ băng ghế huấn luyện. Hiện tại, HLV Nagelsmann khẳng định mong muốn tiếp tục đồng hành cùng "Cỗ xe tăng". Tuy nhiên, tương lai của ông thầy 39 tuổi sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của DFB, dự kiến được công bố trong vài ngày tới.