Ngày trở về của thầy Park Hang-seo và tuyển Hàn Quốc: Lực lượng chống bạo động được triển khai, vệ sĩ theo kèm

Từ nửa đêm, các CĐV đã xuất hiện ở lối đi sân bay quốc tế Incheon. Lực lượng cảnh sát được triển khai xung quanh sảnh đến. Có 160 nhân sự bố trí ở nhiều khu vực đón đội. Nhà chức trách Hàn Quốc không muốn những hành động quá khích của CĐV nhắm vào đội tuyển như trong quá khứ lặp lại (chùm ảnh: Xports News)

Giới truyền thông cũng có mặt từ sớm dù thời điểm đón đội tuyển Hàn Quốc là rạng sáng 30/6 theo giờ Seoul

Cảnh sát được huy động dày đặc các lối đi. Theo truyền thông ghi nhận, nhiều khu vực cảnh sát còn đông hơn cả NHM. Lực lượng cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai.

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