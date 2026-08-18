Arsenal sở hữu tuyến giữa "kim cương", các đối thủ Ngoại hạng Anh khiếp vía

Guimaraes - điểm tựa mới cho Odegaard và tuyến giữa Arsenal

Martin Odegaard từng có những cuộc đối đầu quyết liệt với Bruno Guimaraes, thời điểm tiền vệ người Brazil còn khoác áo Newcastle. Tuy nhiên, khi trở thành đồng đội tại Arsenal, cả hai nhanh chóng cho thấy khả năng phối hợp đáng chú ý ở trung tuyến.

Trong trận tranh Siêu cúp Anh, Guimaraes - Odegaard cùng kiểm soát khu vực giữa sân, góp phần giúp Arsenal đánh bại Man City 3-0. Đáng chú ý, hai cầu thủ mới chỉ có hơn một tuần tập luyện cùng nhau.

Guimaraes sẽ nâng tầm Declan Rice - Odegaard

Trả lời truyền thông, Odegaard cho hay: “Sự kết nối đã có ngay từ đầu, và bạn có thể nhìn thấy điều đó. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy đến đây, mọi thứ đã rất tự nhiên. Mặc dù trước đây chúng tôi từng có những cuộc đối đầu khá quyết liệt với cậu ấy, nhưng khi đến đội bóng, cậu ấy đã hòa nhập như thể vốn là một phần tự nhiên của đội.

Ngay từ giây đầu tiên cậu ấy tập luyện, bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện và chất lượng của cậu ấy. Tôi rất dễ dàng kết nối với cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi rất mong chờ những điều phía trước".

Sự xuất hiện của Guimaraes có thể mang lại nhiều thay đổi cho cách Odegaard thi đấu. Trong trận gặp Man City, tiền vệ người Na Uy được tự do hoạt động ở vị trí số 10 và thể hiện rõ khả năng sáng tạo.

Odegaard được giải phóng khỏi nhiệm vụ lùi sâu

Odegaard thực hiện nhiều pha rê bóng và chuyền bóng hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác trong trận đấu, đồng thời cũng là người giành lại quyền kiểm soát bóng nhiều nhất. Phía sau anh là Guimaraes và Myles Lewis-Skelly.

Trong phần lớn mùa giải trước, Mikel Arteta thường bố trí chỉ một cầu thủ chơi phía trước hàng phòng ngự, thường là Martin Zubimendi. Điều này khiến Odegaard phải lùi sâu hơn để hỗ trợ Arsenal triển khai bóng từ phần sân nhà.

Sự xuất hiện của Guimaraes giúp Arsenal có thêm cầu thủ đảm nhiệm nhiệm vụ tranh chấp và kiểm soát bóng ở trung tuyến. Nhờ đó, Odegaard có thể chơi cao hơn và tập trung nhiều hơn vào vai trò sáng tạo.

Guimaraes cũng thường xuyên di chuyển sang cánh phải để tham gia vào các pha triển khai bóng. Đây vốn là khu vực Arsenal có sức mạnh nhờ sự kết hợp giữa Bukayo Saka và Odegaard. Việc bổ sung Guimaraes có thể tạo thêm phương án phối hợp ở hành lang này.

Guimaraes chỉ thi đấu 45 phút tại Cardiff nhưng trong khoảng thời gian đó, sự ăn ý với Odegaard đã bắt đầu được thể hiện. Odegaard đánh giá: “Bạn có thể thấy chất lượng của cậu ấy. Cậu ấy có thể giành lại bóng và là một chiến binh.

“Nhưng cậu ấy cũng có chất lượng rất cao khi cầm bóng. Cậu ấy rất bình tĩnh khi có bóng. Cậu ấy luôn dành một khoảng thời gian vừa đủ để xử lý và tìm ra đường chuyền".

Tuyến giữa của Arsenal khiến các đối thủ phải lo lắng

Đối thủ khiếp vía vì tuyến giữa "kim cương"

Sau khi Guimaraes rời sân, Arteta đưa Declan Rice, Eberechi Eze và Martin Zubimendi vào thi đấu. Tổng giá trị của ba cầu thủ này được bài viết xác định ở mức 224 triệu bảng.

Điều đó cho thấy Arsenal đang có nhiều lựa chọn cho khu vực giữa sân. Với Arteta, vấn đề lúc này là xác định đâu sẽ là bộ ba tiền vệ phù hợp nhất cho đội bóng.

Guimaraes mới chỉ có thời gian ngắn làm quen với các đồng đội nhưng đã cho thấy sự kết nối với Odegaard. Nếu tiếp tục duy trì sự ăn ý này, cả hai có cơ sở để trở thành những nhân tố quan trọng trong tuyến giữa Arsenal.