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Cập nhật bốc thăm Cúp C1 châu Á: CLB Công an Hà Nội chạm mặt hàng loạt "cá mập"?

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

(15h, 18/8) CLB Công an Hà Nội có thể đối diện với hoàn cảnh đầy khốn khó ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa tới.

CLB Công an Hà Nội có thể chạm mặt hàng loạt đội bóng Nhật Bản

Như mọi mùa giải, Cúp C1 châu Á chia các đội ra khu vực Đông - Tây để thuận tiện cho việc di chuyển. Ở mùa giải này, khu vực phía Đông có 5 đội bóng Nhật Bản, 3 đội Hàn Quốc, 3 đội Thái Lan, 2 đội Trung Quốc, 1 đội Australia, 1 đội Malaysia và CLB Công an Hà Nội

16 đội miền Đông được chia ra làm 4 nhóm hạt giống và Công an Hà Nội nằm ở nhóm 4. Đội bóng của HLV Mano Polking sẽ gặp 2 đối thủ ở mỗi nhóm hạt giống, đá 4 trận trên sân nhà và 4 trận trên sân khách.

Danh sách các đội ở phía Đông dự Cúp C1 châu Á

Danh sách các đội ở phía Đông dự Cúp C1 châu Á

CLB Công an Hà Nội thuộc nhóm hạt giống thứ tư khu vực miền Đông với Ratchaburi (Thái Lan), Kyoto Sanga (Nhật Bản)... Như vậy, đội bóng Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với các thế lực hàng đầu của khu vực phía Đông châu Á gồm Kashima Antlers, Jeonbuk...

Kết thúc vòng bảng, 8 CLB đứng đầu mỗi BXH khu vực Tây Á và Đông Á sẽ giành tấm vé chính thức tiến vào vòng 16 đội. Trong khi đó, 8 đội bóng xếp ở các vị trí còn lại sẽ bị loại khỏi đấu trường châu lục. Các đội sẽ tiếp tục thi đấu loại trực tiếp cho đến khi tìm ra nhà vô địch của mỗi khu vực.

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Kịch bản bốc thăm Cúp C1 châu Á: Công an Hà Nội gặp Al Nassr của Ronaldo khi nào?
Kịch bản bốc thăm Cúp C1 châu Á: Công an Hà Nội gặp Al Nassr của Ronaldo khi nào?

Công an Hà Nội đang chờ kết quả bốc thăm vòng bảng của Cúp C1 châu Á sau khi thắng trận playoff.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 10:17 AM (GMT+7)
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