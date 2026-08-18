Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Rayo Vallecano vs Alavés
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Pep Guardiola kiệt sức, tính ngày giải nghệ vì chán bóng đá?

Sự kiện: Pep Guardiola

Pep Guardiola thừa nhận ông sẽ rất khó trở lại công việc huấn luyện trong tương lai.

   

Nhà cầm quân 55 tuổi khép lại triều đại huy hoàng kéo dài 10 năm tại Man City vào tháng 5 và dự định nghỉ ngơi trong thời gian dài. Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể giải nghệ.

Tuyển Italia từng nỗ lực thuyết phục Pep Guardiola trở thành HLV trưởng mới. Tuy nhiên, ông từ chối vì cảm thấy quá mệt mỏi để bắt đầu thử thách mới.

Trong bộ phim tài liệu mới của Amazon mang tên A Beautiful Obsession, Pep Guardiola chia sẻ: “Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Cảm giác của tôi hôm nay là sẽ rất khó để trở lại. Tôi cần làm mới rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc sống cá nhân.

Pep Guardiola có vẻ đã chán bóng đá

Pep Guardiola có vẻ đã chán bóng đá

Tôi cần tìm lại chính mình thông qua những điều khác. Tôi cần ngồi xuống và tạm thời gạt mọi thứ sang một bên. Đó là một trong những mục tiêu chính của tôi".

Begiristain rời vị trí giám đốc bóng đá của Man City vào mùa hè năm 2025. Ông đã làm việc cùng Guardiola, người bạn thân và đồng đội cũ trong 9 năm.

Ông tiết lộ từng chứng kiến đội bóng cũ thua Real Madrid 0-3, nhưng sau đó vẫn có thể hoàn toàn gạt thất bại ấy sang một bên.

Begiristain nói: “Tôi đã muốn giải thích điều này với Pep, rằng bạn có thể thua 0-3, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn có thể tận hưởng cùng bạn bè.

Nhưng nếu ông ấy chỉ gặp những người làm bóng đá và bóng đá là tất cả những gì ông ấy biết, Pep sẽ tiếp tục ở trong vòng xoáy mà mình đã trải qua.

Ông ấy cần thời gian để bước ra khỏi đó và thực sự sống tách biệt với bóng đá".

Điều có thể khiến Pep Guardiola thay đổi quyết định và trở lại công tác huấn luyện là nỗi nhớ cảm giác chiến thắng các trận đấu.

Nhà cầm quân này chia sẻ: “Đó là niềm vui và hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng của tôi chơi thứ bóng đá hay. Đó là phương châm và mục tiêu mỗi ngày khi tôi thức dậy.

Điều đó gây nghiện đến mức các HLV lớn tuổi giải nghệ, rồi họ muốn trở lại. Họ không thể sống thiếu nó".

Vào những ngày cuối trong triều đại tại Man City, Guardiola đã cho các học trò xem một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đội bóng, trên nền ca khúc kinh điển "You Win Again" của Bee Gees.

Ông nói: "Điều tôi tự hào nhất là lịch sử mà chúng tôi đã tạo ra, những gì chúng tôi được tận mắt chứng kiến. Khoảng thời gian đó thực sự rất vui. Mọi người đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng ấy thi đấu".

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Arteta vô địch Cúp C1 sẽ chung mâm Wenger - Pep, NHA thành "mỏ vàng" của châu Âu (Clip 1 phút)
Arteta vô địch Cúp C1 sẽ chung mâm Wenger - Pep, NHA thành "mỏ vàng" của châu Âu (Clip 1 phút)

Chiến thắng ở chung kết Champions League (23h, 30/5) sẽ giúp Arteta "chung mâm" với những người thầy cũ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/08/2026 08:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Pep Guardiola Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN