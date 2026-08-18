Pep Guardiola kiệt sức, tính ngày giải nghệ vì chán bóng đá?

Nhà cầm quân 55 tuổi khép lại triều đại huy hoàng kéo dài 10 năm tại Man City vào tháng 5 và dự định nghỉ ngơi trong thời gian dài. Thậm chí, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể giải nghệ.

Tuyển Italia từng nỗ lực thuyết phục Pep Guardiola trở thành HLV trưởng mới. Tuy nhiên, ông từ chối vì cảm thấy quá mệt mỏi để bắt đầu thử thách mới.

Trong bộ phim tài liệu mới của Amazon mang tên A Beautiful Obsession, Pep Guardiola chia sẻ: “Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình sẽ làm gì. Cảm giác của tôi hôm nay là sẽ rất khó để trở lại. Tôi cần làm mới rất nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc sống cá nhân.

Pep Guardiola có vẻ đã chán bóng đá

Tôi cần tìm lại chính mình thông qua những điều khác. Tôi cần ngồi xuống và tạm thời gạt mọi thứ sang một bên. Đó là một trong những mục tiêu chính của tôi".

Begiristain rời vị trí giám đốc bóng đá của Man City vào mùa hè năm 2025. Ông đã làm việc cùng Guardiola, người bạn thân và đồng đội cũ trong 9 năm.

Ông tiết lộ từng chứng kiến đội bóng cũ thua Real Madrid 0-3, nhưng sau đó vẫn có thể hoàn toàn gạt thất bại ấy sang một bên.

Begiristain nói: “Tôi đã muốn giải thích điều này với Pep, rằng bạn có thể thua 0-3, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và vẫn có những khoảnh khắc tuyệt vời mà bạn có thể tận hưởng cùng bạn bè.

Nhưng nếu ông ấy chỉ gặp những người làm bóng đá và bóng đá là tất cả những gì ông ấy biết, Pep sẽ tiếp tục ở trong vòng xoáy mà mình đã trải qua.

Ông ấy cần thời gian để bước ra khỏi đó và thực sự sống tách biệt với bóng đá".

Điều có thể khiến Pep Guardiola thay đổi quyết định và trở lại công tác huấn luyện là nỗi nhớ cảm giác chiến thắng các trận đấu.

Nhà cầm quân này chia sẻ: “Đó là niềm vui và hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng của tôi chơi thứ bóng đá hay. Đó là phương châm và mục tiêu mỗi ngày khi tôi thức dậy.

Điều đó gây nghiện đến mức các HLV lớn tuổi giải nghệ, rồi họ muốn trở lại. Họ không thể sống thiếu nó".

Vào những ngày cuối trong triều đại tại Man City, Guardiola đã cho các học trò xem một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đội bóng, trên nền ca khúc kinh điển "You Win Again" của Bee Gees.

Ông nói: "Điều tôi tự hào nhất là lịch sử mà chúng tôi đã tạo ra, những gì chúng tôi được tận mắt chứng kiến. Khoảng thời gian đó thực sự rất vui. Mọi người đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến đội bóng ấy thi đấu".