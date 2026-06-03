ĐT Tây Ban Nha có "Nhân tố X" quan trọng không kém Yamal ở World Cup 2026

Cuộc chạy đua tìm lại phong độ tốt nhất

Mikel Merino đã có mặt tại trung tâm huấn luyện Las Rozas sớm hơn 1 ngày so với các tuyển thủ Tây Ban Nha vừa tham dự trận chung kết Champions League.

Sau khi cùng Arsenal khép lại mùa giải 2025/26 với chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng ngôi á quân châu Âu, tiền vệ sinh năm 1996 sẽ bước vào cuộc đua mới: chạy đua với thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu.

Merino trở lại vào giai đoạn cuối mùa giải 2025/26, qua đó kịp giành suất dự World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha

Ngày 25/1 là thời điểm khó quên với Merino khi chứng kiến đội bóng chủ quản Arsenal thua MU 2-3, còn bản thân bị gãy xương bàn chân phải. Hệ quả tất yếu, anh buộc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu suốt 4 tháng.

Trong khoảng thời gian 128 ngày, tiền vệ 29 tuổi chỉ ra sân 28 phút, ở trận đấu thuộc vòng cuối Ngoại hạng Anh gặp Crystal Palace, đồng thời ngồi trên băng ghế dự bị xuyên suốt trận chung kết Champions League. Đó là lí do khiến Merino quyết định hội quân sớm hơn David Raya, Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG). Với anh, từng giây từng phút đều có ý nghĩa quan trọng.

Merino - Yamal - Nico & phần thưởng cho sự kiên nhẫn

Ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha khẳng định, chấn thương của Merino đã hoàn toàn bình phục. Dù thiếu thời gian thi đấu thực tế, HLV Luis de la Fuente vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu học trò.

Trước khi công bố danh sách triệu tập cuối cùng, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thậm chí cử đại diện sang London để trực tiếp đánh giá tình trạng của Merino. Những chuyến kiểm tra tương tự cũng được thực hiện tại Barcelona, Bilbao nhằm xác nhận tình hình của Lamine Yamal và Nico Williams.

Kết quả cho thấy cả 3 cầu thủ đều đủ điều kiện góp mặt tại World Cup. Đó được xem là thành quả lớn dành cho Merino sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, tưởng như cướp đi cơ hội dự World Cup của anh.

Hiện tại, Merino cần lấy lại nhịp độ thi đấu. Việc kịp góp mặt ở trận mở màn vòng bảng gặp ĐT Cape Verde (15/6) chỉ là bước khởi đầu. Anh cần giai đoạn tái hòa nhập tương tự như một đợt tiền mùa giải ngắn để lấy lại thể lực, cảm giác bóng và khả năng thi đấu ở cường độ cao.

Merino trở thành "lá bài tẩy" nhờ khả năng săn bàn ấn tượng, dù chơi ở vị trí tiền vệ

Tầm ảnh hưởng không kém Yamal ở tuyển Tây Ban Nha

Vai trò của Merino trong đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ đến từ khả năng chơi bóng ở tuyến giữa. Tại EURO 2024, anh từng trở thành người hùng khi ghi bàn thắng quyết định bằng đầu ở phút 119 tung lưới ĐT Đức, đưa Tây Ban Nha vào bán kết. Dù chỉ đá chính 1 trận trước Albania xuyên suốt cả giải đấu, tầm ảnh hưởng của anh vượt xa số phút thi đấu thực tế.

Kể từ thời điểm đó, Merino tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, tiền vệ này ngày càng thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng. Anh ghi 6 bàn cho Arsenal chỉ sau nửa mùa giải và thường xuyên được sử dụng trong vai trò “số 9 ảo”.

Khi trở về đội tuyển quốc gia, hiệu suất ghi bàn của Merino thậm chí còn nổi bật hơn. Trong 10 lần khoác áo Tây Ban Nha gần nhất, anh ghi 8 bàn thắng và có thêm 1 pha kiến tạo. Trong chiến dịch vòng loại World Cup, Merino ghi 6 bàn, đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển cùng Mikel Oyarzabal.

Không chỉ ghi bàn, Merino còn là một trong những cầu thủ “không chiến” xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Khả năng chọn vị trí, thời điểm bật nhảy và dứt điểm bằng đầu đã trở thành thứ vũ khí đặc biệt của anh.

“Nhân tố X” trên hành trình chinh phục cúp vàng

Một nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Las Rozas nhận định: “Merino là một trong những cầu thủ đánh đầu tốt nhất châu Âu”.

Cùng với Yamal, Merino sẽ đóng vai trò quan trọng trên hành trình chinh phục World Cup của Tây Ban Nha

Những con số cho thấy nhận định đó không hề cường điệu. Trong tổng số 15 bàn thắng mà Merino ghi được cho Arsenal, có tới 8 bàn đến từ các pha đánh đầu, chiếm 53%. Thành tích này giúp anh dẫn đầu đội bóng về số bàn thắng bằng đầu, vượt qua Gabriel Magalhaes ( 6 bàn) và Jurrien Timber ( 5 bàn).

Sau quãng thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, Merino giờ đây bước vào giai đoạn quyết định để tìm lại phiên bản tốt nhất của mình. Trước đó, khi bắt đầu nhìn thấy tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục, anh từng chia sẻ: “Người ta nói rằng làm việc chăm chỉ sẽ mang lại thành quả”.

Giờ đây, khi trở lại sân cỏ, Merino hiểu rằng anh không còn thời gian để lãng phí. Việc hội quân sớm hơn các đồng đội là minh chứng cho quyết tâm đó. Với HLV Luis de la Fuente, đây chẳng khác nào sự trở lại của “nhân tố X” trong đội hình tuyển Tây Ban Nha.