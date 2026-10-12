Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City củng cố ngôi đầu, Liverpool đứng dưới CLB mới lên hạng

Chỉ có 3 trận đấu diễn ra trong buổi tối Chủ nhật ở vòng 6 Premier League, nhưng trong đó có 1 trong những trận đấu được chờ đợi nhất mỗi mùa giải. Liverpool đón tiếp Man City trong trận đấu đầu tiên không có cả Jurgen Klopp lẫn Pep Guardiola lên băng ghế chỉ đạo của mỗi đội.

Man City tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với thêm 1 trận thắng

Trận đấu đã diễn ra tương đối ngang ngửa cho tới khi Ryan Gravenberch dính thẻ vàng thứ 2 khiến Liverpool chỉ còn 10 người ở hiệp 2. Man City tận dụng triệt để lợi thế này để giành chiến thắng 3-0 với các bàn thắng của Haaland, Doku và Cherki.

Trận thắng khiến Man City củng cố vị trí đầu bảng với 18 điểm và hơn Arsenal 3 điểm. Toàn thắng sau 6 vòng đầu tiên khiến HLV Enzo Maresca của Man City trở thành 1 trong 4 HLV trưởng đã toàn thắng 6 trận Premier League đầu tiên, trước đó có Carlo Ancelotti (Chelsea), Pep Guardiola (Man City) và Ole Gunner Solskjaer (MU). Trong khi đó Liverpool đã có thất bại đầu tiên của mùa giải và rơi xuống thứ 9 trên BXH.

Thất bại của Liverpool khiến một cặp đấu diễn ra trước đó, dù có kết quả hòa, đã có cả 2 đội vượt qua "The Reds" trên BXH. Trong 6 phút ở hiệp 2 trên sân nhà của Hull City, Everton đã tạm lọt vào top 4 sau khi dẫn ngược đội chủ nhà, nhưng bàn thắng của Mohamed Belloumi đã mang về 1 điểm cho Hull và chừng đó đủ cho họ đứng trên Liverpool do hơn hiệu số. Trong khi đó Everton đứng thứ 5, kém Brentford do thua hiệu số.

Crystal Palace tại Selhurst Park đã có chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest để khiến ngày trở về mái nhà xưa của HLV Oliver Glasner mất vui. Palace trong vòng 20 phút giao điểm giữa 2 hiệp đấu đã dẫn ngược và trận thắng này đã đưa CLB London leo lên trước chính Nottingham, họ cũng vượt luôn cả MU để có vị trí thứ 12 trên BXH.

BXH Premier League sau ngày 11/10