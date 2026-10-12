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Kết quả bóng đá Liverpool - Man City: Tội đồ Gravenberch mở ra thảm bại (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Liverpool

Liverpool và Man City bước vào cuộc thư hùng ở vòng 6 Ngoại hạng Anh với bối cảnh đặc biệt. Dù những yếu tố bên ngoài có thể gây ảnh hưởng, nhưng màn trình diễn trên sân của hai đội thực sự là những diễn biến đỉnh cao.

   

Cuộc đối đầu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi đây là trận đầu tiên Man City thi đấu sau khi bị kết luận vi phạm phần lớn các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. CĐV Liverpool không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự phẫn nộ, với tấm biểu ngữ trên khán đài The Kop mang thông điệp: “Một thế hệ người hâm mộ bị lừa dối”.

Gravenberch (áo đỏ) khiến Liverpool phải nhận thất bại nặng nề

Gravenberch (áo đỏ) khiến Liverpool phải nhận thất bại nặng nề

Dù vậy, hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều thiếu những cơ hội thực sự rõ ràng. Alexis Mac Allister thử vận may bằng cú móc bóng trên không, trong khi Gianluigi Donnarumma dễ dàng cản phá cú sút xa của Victor Munoz. Phía bên kia, Enzo Fernandez cũng không thể đánh bại Alisson Becker bằng pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

Liverpool khởi đầu hiệp hai đầy hứng khởi và tạo ra ba cơ hội chỉ trong năm phút đầu tiên. Donnarumma lần lượt cản phá các cú sút của Lewis Koumas và Ryan Gravenberch, trước khi Mac Allister đưa bóng đi chệch cột dọc. Đáp lại, Erling Haaland phung phí cơ hội ngon ăn khi sút chệch khung thành sau đường chuyền thuận lợi của Antoine Semenyo.

Bước ngoặt đến khi Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha va chạm với Jeremy Doku ở phút 62. Tận dụng lợi thế hơn người, Man City lập tức trừng phạt đối thủ chỉ sau đó 3 phút. Từ quả tạt của Doku bị đổi hướng, Haaland dứt điểm một chạm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách.

3 phút sau, Doku đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú sút chân phải tuyệt đẹp vào góc cao, nhân đôi cách biệt. Đến phút 78, Rayan Cherki khép lại chiến thắng bằng pha phối hợp ăn ý cùng Elliot Anderson và Josko Gvardiol, trước khi bình tĩnh đánh bại nốt thủ môn Alisson.

Chiến thắng 3-0 khẳng định sức mạnh của Man City, đồng thời đánh dấu thất bại đầu tiên của Andoni Iraola trên cương vị HLV Liverpool.

Tỷ số chung cuộc: Liverpool 0-3 Man City (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

Man City: Haaland 65', Doku 68' (Anderson), Cherki 78' (Gvardiol)

Thẻ đỏ

Liverpool: Gravenberch 62'

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Koumas, Wirtz, Munoz, Barcola

Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, O'Reilly, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 23:28 PM (GMT+7)
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