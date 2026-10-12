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Video bóng đá Real Betis - Osasuna: Đại tiệc 7 bàn thắng (La Liga)

Sự kiện: La liga 2026-27

(Vòng 8 La Liga) Real Betis và Osasuna tạo nên trận cầu có tới 7 bàn giữa 2 đội có mục tiêu tranh vé đi châu Âu.

  

Video bóng đá Real Betis - Osasuna: Đại tiệc 7 bàn thắng (La Liga) - 1

1 trận thắng sẽ đưa Real Betis lên vị trí thứ 3 trong khi Osasuna đang ngấp nghé khu vực dự cúp châu Âu. Mùa này Antony sút nhiều thứ 3 tại giải chỉ sau Mbappe và Yamal nhưng vẫn tịt ngòi, do đó HLV Pellegrini đã đẩy anh lên ghế dự bị để thay bằng Rodrigo Riquelme.

Isco mở tỷ số cho Betis từ quả penalty

Isco mở tỷ số cho Betis từ quả penalty

Chính Riquelme tạo ra đột biến đầu tiên cho Betis dù không chủ động, anh bị vung tay trúng vào mặt bởi Santos trong vòng cấm Osasuna và trên chấm 11m Isco đã đánh lừa thủ môn Aitor Fernandez để Betis dẫn trước. Osasuna sau đó phải dâng cao tấn công và phút 18 họ đã suýt quân bình, nhưng Budimir đánh đầu không thắng được Valles.

Betis dù vậy vẫn sắc bén hơn và ở phút 31 họ đã có bàn thứ 2, Cucho Hernandez đưa Abde vào thế đối mặt thủ môn và cầu thủ người Morocco bình tĩnh dứt điểm vào góc gần. Trước khi hiệp 1 khép lại, Betis tiếp tục "nã pháo" vào cầu môn Osasuna nhưng Llorente đánh đầu vọt xà, và Isco 2 lần bị thủ môn Aitor cản phá.

Đầu hiệp 2 đã có thêm bàn nữa cho Betis, Llorente bị Budimir phá bóng trúng đầu bật vào lưới. Tuy nhiên từ phút 52 đến 56, Osasuna đột nhiên rút ngắn cách biệt chỉ còn 1 bàn sau khi Budimir trừng phạt pha để mất bóng của Bellierin, lẫn một pha đệm cận thành của Raul Garcia.

Nhưng phút 67 nỗi lo của Betis đã được Isco giải tỏa, nhạc trưởng của Betis tận dụng cơ hội ghi bàn sau khi Betis tranh cướp được bóng ngay trong khu 16m50 của đội khách. Hai đội tiếp tục có cơ hội ghi bàn và tới phút 90+5, thành viên đội trẻ Morante đã ấn định 5-2 cho Betis trong một pha phản công.

Tỷ số trận đấu: Real Betis 5-2 Osasuna.

Ghi bàn (kiến tạo):

- Real Betis: Isco 10' (pen) 67', Abde 31' (Cucho), Llorente 48', Morante 90'+5 (Bellerin)

- Osasuna: Budimir 51' (Raul Garcia), Raul Garcia 56' (Catena)

Đội hình xuất phát: 

Real Betis: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Fornals, Marc Roca; Riquelme, Isco, Abde; Cucho Hernandez.

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Santos, Bretones; Rubén García, Moncayola, Torró, Moi Gómez; Raúl García, Budimir. 

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(Vòng 8 La Liga) Real Madrid phải thắng để bám theo Barcelona nhưng họ khá chật vật trước đối thủ đang có phong độ không cao.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 00:27 AM (GMT+7)
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